В прошлом году сборная Украины завершила на 26-м месте рейтинга ФИФА. Поражение подопечных Руслана Ротаня (0:2) от команды Англии стало единственным матчем в нынешнем году. Так что в обновленном списке украинцы не могли претендовать на повышение своего статуса.
Читайте также Украина остается среди кандидатов на проведение ЧМ–2030: заявление премьер–министра Португалии
По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА "сине-желтые" потеряли четыре позиции, опустившись на 30-е место. Украинцев опередили участвовавшие в ЧМ-2022 в Катаре сборные Австралии, Уэльса, Сербии и Туниса.
Также произошли изменения на верхушке рейтинга. Чемпионы мира аргентинцы возглавили список лучших, вытеснив с трона Бразилию. "Пентакампеонов" в рейтинге опередили также финалисты Мундиаля французы.
Рейтинг национальных сборных ФИФА
- 1. Аргентина – 1840.93 балла (+1 позиция)
- 2. Франция – 1838.45 (+1)
- 3. Бразилия – 1834.21 (-2)
- 4. Бельгия – 1792.53
- 5. Англия – 1792.43
- 6. Нидерланды – 1731.23
- 7. Хорватия – 1730.02
- 8. Италия – 1713.66
- 9. Португалия – 1707.22
- 10. Испания – 1682.85
...
- 30. Украина
Соперники сборной Украины по отбору занимают следующие места в рейтинге: Англия – 5 место, Италия – 8, Северная Македония – 65, Мальта – 172.