В первый месяц лета сборная Украины сыграет товарищеский поединок с одной из сильнейших сборных мира. Матч против Германии станет генеральной репетицией перед ответственными встречами отбора Евро-2024.

Читайте также Игра в молчание продолжается: Минспорта не ответило УАФ по поводу участия сборной в отборе Евро-2024

"Бундестим" проверит на мощь сборную Украины

По информации журналиста ТаТоТаке Михаила Спиваковского, в ближайшее время УАФ официально сообщит о спаринге с Германией. Поединок должен пройти в Бремене.

По нашей информации, этот матч состоится. Он состоится ориентировочно 12 июня в Бремене. Вроде бы через несколько недель будет официальное подтверждение,

– сказал Спиваковский в эфире ТаТоТак.

Напомним, что 16 и 19 июня сборная Украины сыграет с Северной Македонией и Мальтой в квалификации чемпионата Европы-2024. Пока неизвестно, кто именно будет руководить действиями команды. На даный момент во главе "сине-желтых" остается Руслан Ротань, также объединяющий работу в "молодежке" и Александрии. Контракт Сергея Реброва с Аль-Айном истекает в конце июня, а потому он может не успеть принять дела у Ротаня. Сватовство хорвата Славена Билича в сборную Украины осталось на уровне разговоров.

Отметим, что в первом матче отбора Евро-2024 Украина уступила на "Уэмбли" Англии со счетом 0:2. В турнирной таблице группы С "сине-желтые" занимают предпоследнюю четвертую строчку.