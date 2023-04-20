У червні збірна України з футболу проведе два поєдинки відбору на чемпіонат Європи-2024. "Синьо-жовті" зіграють 16-го числа у Скоп'є з Північною Македонією, а за три дні протистоятимуть Мальті.

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Остання гра буде номінально домашньою для збірної України. Втім провести її на території нашої держави буде все також неможливо через війну з Росією.

УАФ оголосила місце проведення поєдинку проти Мальти. Гра кваліфікації Євро-2024 відбудеться у словацькому місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського. Ця арена вміщує близько 19 тисяч глядачів.

Цікавий факт. Трнава є сьомим за розміром містом Словаччині. У ньому проживає близько 63 тисяч людей. Місто знаходиться у західній частині країни, всього у 45 кілометрах від столиці Братислави.

Раніше була Польща

Відзначимо, що збірна України не грала вдома з листопада 2021 року, коли був товариський матч із Болгарією. Минулого року підопічні Олександра Петракова усі три номінально домашні матчі Ліги націй відіграли в Польщі – два у Лодзі та один в Кракові.

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Україна у відборі на Євро-2024 зіграла всього лише один матч. У березні команда під керівництвом виконуючого обов'язки тренера Руслана Ротаня поступилась на виїзді Англії з рахунком 0:2. Очікується, що вже у червневих іграх збірною буде керувати Сергій Ребров.

До слова, окрім двох матчів відбору на нашу команду в перший місяць літа очікує ще і статусний спаринг. 12 червня Україна має зіграти у Бремені проти Німеччини. Для "Бундестім" це буде 1000-им матчем в історії.