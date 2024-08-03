На Олимпийских играх-2024 завершился восьмой игровой день. Среди соревнований субботы был в том числе женский турнир по фехтованию в командной сабле, пишет 24 Канал.

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Крутые эмоции

Это соревнование принесло Украине первую золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Наша команда большую часть решающего матча проигрывала Южной Корее, но на финише смогла вырвать победу благодаря Ольге Харлан.

Кроме нее, в составе чемпионской команды были Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова. После выигранного финала девушки получили медали на церемонии награждения, а также вместе эмоционально спели гимн Украины.

Видео церемонии награждения:

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Напомним, что это лишь третья медаль для Украины на Играх-2024. Ранее бронзу в индивидуальной сабле получила та же Ольга Харлан, а серебро покорилось Сергею Кулишу в стрельбе из винтовки.

К слову, успех в командной сабле сделал Ольгу Харлан самой титулованной украинкой в истории Олимпийских игр. Фехтовальщица теперь имеет шесть медалей, что позволило ей обойти пловчиху Яну Клочкову.