Украинская команда в составе Ольги Харлан, Елены Кравацкой, Алины Комащук и Юлии Бакастовой принесла первое "золото" Игр в Париже для нашей страны. Девушки победили в соревнованиях по командной сабле, сообщает 24 Канал.

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Харлан переписывает историю украинского спорта

Наши саблистки в напряженном финале были сильнее соперниц из Южной Кореи – 45:42.

Для Харлан это олимпийское "золото" является вторым в карьере. Последний раз на первую строчку Игр Ольга поднималась еще на своей дебютной Олимпиаде в жизни – в Пекине (2008).

В целом это уже шестая медаль Олимпийских игр для украинской легенды спорта. До этого Ольга получала "серебро" Пекина (2008) и сразу три "бронзы" (2012, 2016 и 2024).

По количеству наград на Олимпийских играх Харлан переплюнула предательницу Украины пловчиху Яну Клочкову, у которой пять медалей Олимпиады. Сначала Ольга сравнялась по количеству наград, но теперь стала абсолютной рекордсменкой. И произошло это все на одних Играх в Париже.