В среду, 24 июля, стартовал олимпийский футбольный турнир. В первом туре в группе В встречались соперники Украины – сборные Аргентины и Марокко.

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ВАР помог Марокко

Африканская сборная вела в счете с преимуществом два мяча. Аргентинцы усилиями Симеоне отквитали один мяч, а на 16-й компенсированной минуте вырвали ничью (2:2).

Однако самое интересное началось позже. После забитого гола болельщики выбежали на поле. Поэтому судья вынужден был забрать футболистов в подтрибунное помещение.

Впоследствии выяснилось, что Медина забил спасительный гол из положения вне игры. Через два часа команды вышли на поле, чтобы доиграть еще три минуты.

В итоге Марокко одержало победу со счетом 2:1. Аргентина получила ноль в турнирной таблице группы В.

Напомним, что в среду также сыграет сборная Украины. Подопечные Руслана Ротаня в историческом матче встретятся с Ираком.