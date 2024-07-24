Ирак U-23 – Украина U-23 2:1

Гол: Хуссейн, 58 (пен), Джассим, 75 – Рубчинский, 53

Украина впервые в своей истории попала на олимпийский футбольный турнир. Поэтому дебютный поединок "сине-желтых" ожидался с волнением, пишет 24 Канал.

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Исторический гол и нелогичный пенальти

Главный тренер Украины U-23 Руслан Ротань не смог пригласить в команду сильнейших игроков. Впрочем, даже с таким кадровым потенциалом "сине-желтые" должны бороться за выход из группы.

В первом тайме украинцы владели инициативой. Они больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам соперника.

Уже 13-й минуте Михайленко мог открывать счет, но голкипер иракцев справился с ударом хавбека. "Сине-желтые" продолжали давление на ворота.

Хорошие возможности изменить нули на табло упустили Хлань и Крупский. Поэтому все же команды ушли на перерыв без забитых мячей.

В начале второго тайма подопечные Ротаня достигли своего. Крыськив выполнил подачу со штрафного на голову Батагова. Голкипер отразил удар защитника, но на добивании первым был Рубчинский.

Сборная Ирака быстро восстановила паритет. Таловеров прикоснулся к спине соперника, который картинно упал в штрафной площади. Судья без раздумий указал на отметку. Айман Хуссейн уверенно реализовал пенальти – 1:1.

Видео голов

После пропущенного гола украинцы никак не могли наладить игру. Ротань попытался оживить игру заменами.

На 75-й минуте Ирак вышел вперед. Али Джассим завершил индивидуальный проход точным ударом.

В компенсированное время мяч побывал в воротах Ирака. Однако судья отменил гол, поскольку перед этим шарообразный вышел за линию.

Финальный свисток зафиксировал поражение Украины со счетом 1:2. "Сине-желтые" усложнили себе турнирную задачу, ведь в следующих турах придется играть с более сильными соперниками.

Напомним, что в другом матче группы В Марокко сенсационно обыграло Аргентину со счетом 2:1. Матч завершился грандиозным скандалом из-за отмены и доигровки через две минуты.