Уже через неделю, 26 июля, во Франции стартуют очередные летние Олимпийские игры. А за два дня до этого, 24 числа, начнется футбольный олимпийский турнир среди мужчин, пишет 24 Канал.

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Дебют Украины

В соревнованиях примет участие 16 сборных со всего мира в возрастной категории до 23 лет. При этом каждая команда может заявить до трех футболистов вне этого ограничения.

Впервые в истории Украина сыграет на олимпийском футбольном турнире. Это стало возможным благодаря выходу молодежной сборной в полуфинал Евро U21 в 2023 году.

Группа команде Руслана Ротаня досталась достаточно боевая. В рамках группы В Украина будет играть против Аргентины, Марокко и Ирака. Календарь матчей следующий:

24 июля, 20:00 . Ирак – Украина

. Ирак – Украина 27 июля, 18:00 . Украина – Марокко

. Украина – Марокко 30 июля, 18:00. Украина – Аргентина

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Букмекеры называют Аргентину главным фаворитом группы В. Ее победа в квартете с последующим проходом в плей-офф оценивается лишь в 1,45. А вот Украину ждет тяжелая и почти равная борьба за второе место с Марокко.

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Команда Ротаня имеет немножко лучшие шансы на первое место – 4,00 против 4,50 на африканцев. В свою очередь Ирак считается откровенным аутсайдером квартета. Коэффициент на победу азиатов в группе составляет аж 39,00.

При этом аргентинцы являются одними из трех главных фаворитов всего турнира. Главными конкурентами "альбиселесте" считаются Франция и Испания.

Что интересно, шансы Марокко на золото значительно выше чем у Украины, хотя в группе коэффициент на успех "сине-желтых" ниже. Команда Ротаня считается лишь восьмым по силе претендентом на золото.

Котировки на золотые медали олимпийского турнира:

Франция – 3,20

Аргентина – 3,50

Испания – 3,50

Марокко – 10,00

Парагвай – 20,00

США – 22,00

Египет – 22,00

Украина – 24,00

Япония – 32,00

Мали – 32,00

Израиль – 40,00

Гвинея – 50,00

Узбекистан – 60,00

Ирак – 100,00

Новая Зеландия – 110,00

Доминиканская Республика – 150,00

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