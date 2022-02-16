Украина не обсуждается, – менеджер Усика назвал возможное место проведения реванша с Джошуа
Источник:Fightnews
Менеджер непобедимого Александра Усика Эгис Климас рассказал о новых деталях поединка против Энтони Джошуа. Специалист назвал возможное место проведения реванша.
Менеджер: Усик не слишком обеспокоен событиями в Украине
Климас заверил, что реванш точно не состоится в Украине. По его словам, местом проведения реванша может быть Саудовская Аравия или Великобритания.
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Мы еще не определись с местом проведения реванша. Собственно, главный вопрос в финансах. Возможно, это будет Саудовская Аравия в конце мая, о чем говорит Эдди Хирн, или Великобритания. Я думаю, что Украина сегодня не обсуждается,
– сказал менеджер украинского боксера.
Также Климас отметил, что Усик не слишком обеспокоен событиями в Украине. Боксер сосредоточен на своем деле, убеждает специалист. К тому же он вспомнил дебют украинца в футболе.
"Ничто не может отвлечь Усика. В какой бы ситуации он ни оказался, Александр найдет позитив. Поэтому я не думаю, что он слишком обеспокоен событиями в Украине. Усик сосредоточен в своем деле. Он недавно был в Турции и сыграл в футбол за один из украинских профессиональных футбольных клубов. Он очень хорошо себя показал", – рассказал Климас.
Усик – Джошуа: главное о реванше
- Первая встреча боксеров состоялась 25 сентября 2021-го года, где Усик сенсационно победил британца. После поражения Джошуа заявил о реванше с Александром.
- В контракте на первый поединок реванш был предусмотрен только для Энтони.
- Ранее отмечалось, что бой может состояться в апреле 2022 года, однако дату боя до сих пор не объявили.
- По предварительной информации, бой состоится в конце весны или в первую неделю лета.