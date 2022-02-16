Менеджер: Усик не надто стурбований подіями в Україні

Клімас запевнив, що реванш точно не відбудеться в Україні. За його словами, місцем проведення реваншу може бути Саудівська Аравія або Велика Британія.

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Ми ще не визначись із місцем проведення реваншу. Власне, головне питання у фінансах. Можливо, це буде Саудівська Аравія наприкінці травня, про що говорить Едді Хірн, або Велика Британія. Я гадаю, що Україна сьогодні не обговорюється,

– сказав менеджер українського боксера.

Також Клімас зазначив, що Усик не надто стурбований подіями в Україні. Боксер зосереджений на своїй справі, переконує фахівець. До того ж він пригадав дебют українця у футболі.

"Ніщо не може відвернути Усика. У якій би ситуації він не опинився, Олександр знайде позитив. Тому я не думаю, що він надто стурбований подіями в Україні. Усик зосереджений у своїй справі. Він нещодавно був у Туреччині та зіграв у футбол за один з українських професійних футбольних клубів. Він дуже добре себе показав", – розповів Клімас.

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