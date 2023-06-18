Украина – Мальта: пресс-конференция Реброва перед матчем отбора на Евро-2024

18 июня 2023, 13:31
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19 июня сборная Украины проведет свой третий матч квалификации Евро-2024 с национальной командой Мальты. В преддверии поединка главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров пообщается с представителями СМИ.

Пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва состоится в воскресенье, 18 июня. Следить за онлайн-трансляцией можно на сайте 24 Канала.

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Общение Реброва с представителями СМИ состоится в словацкой Трави. Начало трансляции запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Прессконференция Сергея Реброва: смотрите видео

Ребров во главе сборной Украины

Важно! Матч Украина – Мальта состоится в понедельник, 19 июня. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Автор: Сергій Шаховець