Украина – Мальта: пресс-конференция Реброва перед матчем отбора на Евро-2024
18 июня 2023, 13:31Читати новину українською
19 июня сборная Украины проведет свой третий матч квалификации Евро-2024 с национальной командой Мальты. В преддверии поединка главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров пообщается с представителями СМИ.
Пресс-конференция главного тренера сборной Украины Сергея Реброва состоится в воскресенье, 18 июня. Следить за онлайн-трансляцией можно на сайте 24 Канала.
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Общение Реброва с представителями СМИ состоится в словацкой Трави. Начало трансляции запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Прессконференция Сергея Реброва: смотрите видео
Ребров во главе сборной Украины
- Напомним, что Сергей Станиславович возглавил национальную команду Украины 7 июня 2023 года.
- Дебютировал Ребров во главе "сине-желтых" в товарищеском матче против Германии (3:3).
- В поединке отбора Евро-2024 сборная Украины одержала волевую победу над Северной Македонией (3:2).
- Интересно, что в двух первых поединках подопечные Реброва продемонстрировали высокую результативность и забили по 3 гола. Однако игра в защите вызывает беспокойство.
- После двух матчей квалификации сборная Украины набрала 3 очка в группе С. Такое же количество баллов имеют в своем активе команды Италии и Северной Македонии. Лидирует в группе – сборная Англии, на счету которой 9 пунктов.