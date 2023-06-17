Сборная Украины по футболу попала в группу C в отборе на Евро-2024. Соперниками украинцев стали сборные Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Именно против Мальты украинцы проведут матч 19 июня.

Достойно внимания Украина в отборе на Евро-2024: результат, календарь матчей и турнирная таблица

Матч против Мальты станет третьим для украинцев в отборе В первой игре 26 марта наша команда на выезде уступила Англии со счетом 2:0. А 16 июня была близка к поражению и в матче против Северной Македонии на выезде, когда после первого тайма уступала со счетом 2:0. Но во втором тайме украинцы трижды отличились в воротах соперника и победили со счетом 2:3.

Матч против Мальты будет формально "домашним" для сборной Украины. Но из-за войны УЕФА не позволяет проводить международные матчи на территории Украины. Следовательно, матч Украина – Мальта состоится в словацком городе Трнава на стадионе имени Антона Малатинского. Матч Украина – Мальта начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Кто покажет матч Украина – Мальта

Все матчи сборной Украины по футболу в отборе на Евро-2024 будут транслироваться на местных телеканалах Суспільного и медиасервисе Megogo. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Украиной и Мальтой.

Прямая трансляция матча Украина – Мальта будет доступна на местных телеканалах Суспільного. К примеру, Суспільне Полтава или Суспільне Львів. Смотреть матч Украина – Мальта можно будет только в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

В то же время смотреть онлайн матч Украина – Мальта можно будет только на медиасервисе Megogo за соответствующей подпиской. В онлайн трансляции региональных телеканалов Суспільного показа матча не будет.

На сайте 24 Канала будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Мальта. Также будут опубликованы видео голов матча и обзор игры.