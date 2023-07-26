Днепр-1 дебютировал в Лиге чемпионов. Команда Александра Кучера провалилась в первом матче 2 квалификационного раунда, проиграв "дома" Панатинаикосу (1:3).

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Спортклуб стал первой из украинских команд, уступившей в дебютном матче в турнире. До Днепра-1 от Украины в Лигу чемпионов заходили пять команд. 24 канал вспоминает их дебютные матчи.

1992–1993. ШЕЛБУРН – ТАВРИЯ 0:0

Первый чемпион Украины и стал первой нашей командой в ЛЧ. Таврии в первом раунде квалификации достался чемпион Ирландии Шелбурн, с которым подопечные Анатолия Заяева справились без существенных проблем.

Правда, судьба путевки была предрешена в Симферополе (2:1), но и в Ирландии Таврия не проиграла. К сожалению, уже в следующем раунде крымчане дважды уступили Сену и завершили свой единственный сезон в ЛЧ.

1993–1994. ДИНАМО – БАРСЕЛОНА 3:1

Киевляне, конечно, играли в Кубке европейских чемпионов во времена СССР. Однако именно в Лиге чемпионов "бело-синие" дебютировали в 1993-м. Команде Йожефа Сабо выпал убийственный вариант в квалификации – Барселона.

Видеообзор матча Динамо – Барселона:

Однако в Киеве Динамо смогло одержать комфортную победу благодаря дублю Леоненко и голу Шкапенко. К сожалению, ответный матч поставил "бело-синих" на место. 4:1 – и команда Йохана Кройфа прошла дальше.

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2000–2001. ШАХТЕР – ЛЕВАДИЯ 4:1

Виктор Прокопенко только в 2000-м подарил Шахтеру первую путевку в Лигу чемпионов. Дебютировать "горнякам" пришлось с эстонской Левадией.

Шахтер без проблем обыграл прибалтов дома благодаря хет-трику Ателькина и позже еще больше закрепил преимущество в Таллине (5:1). В этом сезоне дончане сразу вышли в группу, где стали третьими в компании Арсенала, Лацио и Спарты.

2013-2014. ПАОК – МЕТАЛЛИСТ 0:2

Харьковчане после шести подряд бронз УПЛ смогли выйти в Лигу чемпионов только в 2013-м. Тогда подопечные Маркевича справились с крепким ПАОКом, переиграв его в Салониках благодаря дублю Девича.

Видеообзор матча ПАОК – Металлист:

К сожалению, эти игры так и остались единственными для Металлиста в ЛЧ. Против Шальке харьковчанам сыграть не разрешили из-за приговора по договорному матчу с Карпатами в 2008-м.

Стоит знать Кто сыграет в Лиге чемпионов 2023/2024 и какие шансы у украинского клуба пробиться напрямую.

2014-2015. ДНЕПР – КОПЕНГАГЕН 0:0

После начала войны в Лигу чемпионов пробился Днепр на фоне кризиса в Динамо. Команду возглавил Мирон Маркевич, не сумевший закрепить команду в главном турнире Европы.

Стартовую игру против Копенгагена "сине-белые" не проиграли, но на выезде соперник таки взял верх. Возможно, это было и нужно опустившемуся в Лигу Европы Днепру и уже там сотворившему сенсацию, дойдя до финала. Хочется верить в подобный путь для Днепра-1.

Видеообзор матча Днепр – Копенгаген: