Днепр-1 стартует в Лиге чемпионов со второго раунда квалификации. Там соперником днепрян будет греческий Панатинаикос.

Достойно внимания Безумное отставание от лидера: рейтинг самых дорогих клубов и игроков УПЛ

Первый матч команды сыграют на "домашнем" поле днепрян – эта игра будет в городе Кошице 25 июля. Начнется игра в 21:00 по киевскому времени. И ее можно будет просмотреть в Украине онлайн. Ответный матч запланирован на 1 августа в Афинах.

Если Днепр-1 сможет пройти Панатинаикос, то выступит в третьем раунде квалификации.

24 июля состоялась жеребьевка этой стадии турнира. Украинская команда оказалась среди несеянных, поэтому и потенциальные соперники у нее были известные клубы с немалым опытом выступлений в еврокубках – шотландский Рейнджерс, португальская Брага, нидерландский ПСВ Эйндховен и французский Олимпик Марсель.

Потенциальным соперником Днепр-1 стал Олимпик Марсель. Первый матч между командами состоится 8 или 9 августа и будет домашним для днепрян, а второй матч – 15 августа.

Следует напомнить, что именно за Олимпик Марсель выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

Если же Днепр-1 не сможет пройти Панатинаикос, то продолжит выступление в квалификации Лиги Европы. И тоже будет вынужден сыграть в третьем раунде квалификации. И там уже даже известный потенциальный соперник – чешская Славия. Все потому, что другим потенциальным соперником был другой греческий клуб Олимпиакос. А УЕФА разводить команды из одной страны в квалификации, поэтому заранее позаботились о том, чтобы не было даже потенциальной возможности клубам из одной страны сыграть друг против друга. Ведь если Днепр-1 пройдет Панатинаикос, именно этот греческий клуб тогда сыграет против Славии в квалификации Лиги Европы.

Матчи этой стадии турнира запланированы на 10 и 17 августа.

Если Днепр-1 сможет пройти и Панатинаикос, и Олимпик Марсель, тогда сыграет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.