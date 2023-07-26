Дніпро-1 дебютував у Лізі чемпіонів. Команда Олександра Кучера провалилась у першому матчі 2 кваліфікаційного раунду, програвши "вдома" Панатінаїкосу (1:3).

До теми Дніпро-1 без шансів поступився у грекам і де-факто залишив Лігу чемпіонів: відео голів

Спортклуб став першою з українських команд, яка поступилась у дебютному матчі в турнірі. До Дніпра-1 від України в Лігу чемпіонів заходили п'ять команд. 24 канал згадує їх дебютні матчі.

1992-1993. ШЕЛБУРН – ТАВРІЯ 0:0

Перший чемпіон України і став першою нашою командою в ЛЧ. Таврії у першому раунді кваліфікації дістався чемпіон Ірландії Шелбурн, з яким підопічні Анатолія Заяєва без суттєвих проблем впорались.

Правда, доля путівки була вирішена у Сімферополі (2:1), але і в Ірландії Таврія не програла. На жаль, вже у наступному раунді кримчани двічі поступились Сьону і завершили свій єдиний сезон в ЛЧ.

1993-1994. ДИНАМО – БАРСЕЛОНА 3:1

Кияни, звісно, грали у Кубку європейських чемпіонів за часів СРСР. Проте саме у Лізі чемпіонів "біло-сині" дебютували у 1993-му. Команді Йожефа Сабо випав вбивчий варіант у кваліфікації – Барселона.

Відеоогляд матчу Динамо – Барселона:

Проте у Києві Динамо змогло здобути комфортну перемогу завдяки дублю Леоненка та голу Шкапенка. На жаль, матч-відповідь поставив "біло-синіх" на місце. 4:1 – і команда Йохана Кройфа пройшла далі.

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2000-2001. ШАХТАР – ЛЕВАДІЯ 4:1

Віктор Прокопенко лише у 2000-му подарував Шахтарю першу путівку в Лігу чемпіонів. Дебютувати "гірникам" довелось з естонською Левадією.

Шахтар без проблем переграв прибалтів вдома завдяки хет-трику Ателькіна і пізніше ще більше закріпив перевагу в Талліні (5:1). У тому сезоні донеччани одразу вийшли в групу, де стали третіми у компанії Арсенала, Лаціо та Спарти.

2013-2014. ПАОК – МЕТАЛІСТ 0:2

Харків'яни після шістьох поспіль бронз УПЛ змогли вийти в Лігу чемпіонів лише у 2013-му. Тоді підопічні Маркевича впорались з міцним ПАОКом, перегравши його в Салоніках завдяки дублю Девіча.

Відеоогляд матчу ПАОК – Металіст:

На жаль, ті ігри так і залишились єдиними для Металіста в ЛЧ. Проти Шальке харків'янам зіграти не дозволили через вирок по договірному матчу з Карпатами у 2008-му.

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2014-2015. ДНІПРО – КОПЕНГАГЕН 0:0

Вже після початку війни у Лігу чемпіонів пробився Дніпро на фоні кризи в Динамо. Команду очолив Мирон Маркевич, який не зміг закріпити команду в головному турнірі Європи.

Стартову гру проти Копенгагена "синьо-білі" не програли, але на виїзді суперник таки взяв гору. Можливо, це було і треба Дніпру, який опустився у Лігу Європи і вже там створив сенсацію, дійшовши до фіналу. Хочеться вірити у схожий шлях для Дніпра-1.

Відеоогляд матчу Дніпро – Копенгаген: