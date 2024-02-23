Полный провал: Украина гарантированно потеряет одну команду в Лиге чемпионов с сезона 2025-2026

Украинская Премьер-Лига со следующего сезона сможет отправлять в еврокубки лишь четыре команды вместо пяти. Это стало следствием провальных результатов в текущей кампании.

В четверг, 22 февраля, донецкий Шахтер завершил свои выступления в еврокубках. Команда Марино Пушича уступила на выезде Марселю и вылетела из Лиги Европы, пишет 24 канал.

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Минус одна команда от Украины

Таким образом, у Украины уже не осталось представителей в еврокубках этого сезона. В таблице коэффициентов УЕФА наша ассоциация гарантированно финиширует на 18 месте.

Выше подняться уже не получится из-за отсутствия команд в еврокубках. С преследователей представитель остается только в Хорватии (Динамо Загреб), но расстояние довольно большое.

МЕСТО СТРАНА 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 ИТОГО КОМАНДЫ 1 Англия 18.571 24.357 21.000 23.000 13.875 100.803 6/8 2 Испания 18.928 19.500 18.428 16.571 13.187 86.614 6/8 3 Италия 14.928 16.285 15.714 22.357 15.571 84.855 7/7 4 Германия 18.714 15.214 16.214 17.125 14.500 81.767 5/7 5 Франция 11.666 7.916 18.416 12.583 13.250 63.831 3/6 6 Нидерланды 9.400 9.200 19.200 13.500 9.800 61.100 2/5 7 Португалия 10.300 9.600 12.916 12.500 9.833 55.149 3/6 8 Бельгия 7.600 6.000 6.600 14.200 12.400 46.800 2/5 9 Турция 5.000 3.100 6.700 11.800 11.000 37.600 1/4 10 Шотландия 9.750 8.500 7.900 3.500 6.200 35.850 1/5 11 Чехия 2.500 6.600 6.700 6.750 12.750 35.300 3/4 12 Швейцария 6.400 5.125 7.750 8.500 4.800 32.775 1/5 13 Австрия 5.800 6.700 10.400 4.900 4.600 32.400 1/5 14 Дания 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.450 1/4 15 Норвегия 3.750 6.500 7.625 5.750 7.500 31.125 1/4 16 Израиль 2.375 7.000 6.750 6.250 8.000 30.375 2/4 17 Греция 4.900 5.100 8.000 2.125 8.600 28.725 2/5 18 Украина 7.200 6.800 4.200 5.700 4.100 28.000 0/5 19 Сербия 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775 0/5 20 Польша 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375 0/4

К сожалению, 18 место по итогам сезона гарантированно приведет к потере одного клуба в сезоне 2025-2026. На эту кампанию Украина сможет заявить лишь четыре клуба. Причем, в Лигу чемпионов в квалификацию попадет лишь одна команда.

Когда будут стартовать представители УПЛ

Победитель УПЛ начнет свой путь со второго раунда отбора ЛЧ, то есть для попадания в основную стадию турнира надо будет пройти аж трех оппонентов. Победитель Кубка будет стартовать в Лиге Европы с первого квалификационного раунда.

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В свою очередь 2-3 места чемпионата отправятся во второй раунд отбора Лиги конференций. Для того, чтобы вернуть себе представительство в пять команд, Украине необходимо вернуться в топ-15 рейтинга УЕФА. Правда, есть несколько запасных ходов для улучшения стартовых позиций: