В четверг, 22 февраля, донецкий Шахтер завершил свои выступления в еврокубках. Команда Марино Пушича уступила на выезде Марселю и вылетела из Лиги Европы, пишет 24 канал.
По теме Дальше без Украины: Шахтер завершил еврокубковую кампанию поражением в Марселе – видео
Минус одна команда от Украины
Таким образом, у Украины уже не осталось представителей в еврокубках этого сезона. В таблице коэффициентов УЕФА наша ассоциация гарантированно финиширует на 18 месте.
Выше подняться уже не получится из-за отсутствия команд в еврокубках. С преследователей представитель остается только в Хорватии (Динамо Загреб), но расстояние довольно большое.
|МЕСТО
|СТРАНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|ИТОГО
|КОМАНДЫ
|1
|Англия
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|13.875
|100.803
|6/8
|2
|Испания
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|13.187
|86.614
|6/8
|3
|Италия
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|15.571
|84.855
|7/7
|4
|Германия
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|14.500
|81.767
|5/7
|5
|Франция
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|13.250
|63.831
|3/6
|6
|Нидерланды
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|9.800
|61.100
|2/5
|7
|Португалия
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|9.833
|55.149
|3/6
|8
|Бельгия
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|12.400
|46.800
|2/5
|9
|Турция
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|11.000
|37.600
|1/4
|10
|Шотландия
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|6.200
|35.850
|1/5
|11
|Чехия
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|12.750
|35.300
|3/4
|12
|Швейцария
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|4.800
|32.775
|1/5
|13
|Австрия
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|4.600
|32.400
|1/5
|14
|Дания
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|8.500
|31.450
|1/4
|15
|Норвегия
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|7.500
|31.125
|1/4
|16
|Израиль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|8.000
|30.375
|2/4
|17
|Греция
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|8.600
|28.725
|2/5
|18
|Украина
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|4.100
|28.000
|0/5
|19
|Сербия
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|0/5
|20
|Польша
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|6.875
|25.375
|0/4
К сожалению, 18 место по итогам сезона гарантированно приведет к потере одного клуба в сезоне 2025-2026. На эту кампанию Украина сможет заявить лишь четыре клуба. Причем, в Лигу чемпионов в квалификацию попадет лишь одна команда.
Когда будут стартовать представители УПЛ
Победитель УПЛ начнет свой путь со второго раунда отбора ЛЧ, то есть для попадания в основную стадию турнира надо будет пройти аж трех оппонентов. Победитель Кубка будет стартовать в Лиге Европы с первого квалификационного раунда.
Читайте также Чемпионат Украины возвращается: анонс весенней части УПЛ и что нужно знать о командах
В свою очередь 2-3 места чемпионата отправятся во второй раунд отбора Лиги конференций. Для того, чтобы вернуть себе представительство в пять команд, Украине необходимо вернуться в топ-15 рейтинга УЕФА. Правда, есть несколько запасных ходов для улучшения стартовых позиций:
- Украина получит пятого представителя на сезон 2025-2026, если в следующей кампании (2024-2025) войдет в топ-2 лучших ассоциаций по итогам сезона
- дополнительное место в основной стадии какого-то евротурнира украинский клуб получит в случае победы в одном из еврокубков 2024-2025
- если при этом этот клуб займет в УПЛ непроходное место, то получит дополнительную квоту для Украины
- если победитель УПЛ будет иметь самый высокий рейтинг среди всех европейских первых мест, которые стартуют в "пути чемпионов" ЛЧ, то сможет напрямую попасть в основную стадию без квалификации
- правда, для этого нужно не только стать лучшим чемпионом среди других, а и победа в ЛЧ 2024-2025 команды, которая пройдет в Лигу чемпионов через свой чемпионат