У четвер, 22 лютого, донецький Шахтар завершив свої виступи в єврокубках. Команда Маріно Пушича поступилась на виїзді Марселю та вилетіла з Ліги Європи, пише 24 канал.
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Мінус одна команда від України
Таким чином, у України вже не залишилось представників в єврокубках цього сезону. У таблиці коефіцієнтів УЄФА наша асоціація гарантовано фінішує на 18 місці.
Вище піднятися вже не вийде через відсутність команд в єврокубках. З переслідувачів представник залишається лише у Хорватії (Динамо Загреб), але відстань доволі велика.
|МІСЦЕ
|КРАЇНА
|2019-2020
|2020-2021
|2021-2022
|2022-2023
|2023-2024
|РАЗОМ
|КОМАНД
|1
|Англія
|18.571
|24.357
|21.000
|23.000
|13.875
|100.803
|6/8
|2
|Іспанія
|18.928
|19.500
|18.428
|16.571
|13.187
|86.614
|6/8
|3
|Італія
|14.928
|16.285
|15.714
|22.357
|15.571
|84.855
|7/7
|4
|Німеччина
|18.714
|15.214
|16.214
|17.125
|14.500
|81.767
|5/7
|5
|Франція
|11.666
|7.916
|18.416
|12.583
|13.250
|63.831
|3/6
|6
|Нідерланди
|9.400
|9.200
|19.200
|13.500
|9.800
|61.100
|2/5
|7
|Португалія
|10.300
|9.600
|12.916
|12.500
|9.833
|55.149
|3/6
|8
|Бельгія
|7.600
|6.000
|6.600
|14.200
|12.400
|46.800
|2/5
|9
|Туреччина
|5.000
|3.100
|6.700
|11.800
|11.000
|37.600
|1/4
|10
|Шотландія
|9.750
|8.500
|7.900
|3.500
|6.200
|35.850
|1/5
|11
|Чехія
|2.500
|6.600
|6.700
|6.750
|12.750
|35.300
|3/4
|12
|Швейцарія
|6.400
|5.125
|7.750
|8.500
|4.800
|32.775
|1/5
|13
|Австрія
|5.800
|6.700
|10.400
|4.900
|4.600
|32.400
|1/5
|14
|Данія
|5.125
|4.125
|7.800
|5.900
|8.500
|31.450
|1/4
|15
|Норвегія
|3.750
|6.500
|7.625
|5.750
|7.500
|31.125
|1/4
|16
|Ізраїль
|2.375
|7.000
|6.750
|6.250
|8.000
|30.375
|2/4
|17
|Греція
|4.900
|5.100
|8.000
|2.125
|8.600
|28.725
|2/5
|18
|Україна
|7.200
|6.800
|4.200
|5.700
|4.100
|28.000
|0/5
|19
|Сербія
|6.000
|5.500
|9.500
|5.375
|1.400
|27.775
|0/5
|20
|Польща
|2.125
|4.000
|4.625
|7.750
|6.875
|25.375
|0/4
На жаль, 18 місце за підсумками сезону гарантовано призведе до втрати одного клубу в сезоні 2025-2026. На цю кампанію Україна зможе заявити лише чотири клуби. Причому, в Лігу чемпіонів у кваліфікацію потрапить лише одна команда.
Коли стартуватимуть представники УПЛ
Переможець УПЛ почне свій шлях з другого раунду відбору ЛЧ, тобто для потрапляння в основну стадію турніру треба буде пройти аж трьох опонентів. Переможець Кубка стартуватиме в Лізі Європи з першого кваліфікаційного раунду.
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У свою чергу 2-3 місця чемпіонату відправляться у другий раунд відбору Ліги конференцій. Для того, щоб повернути собі представництво у п'ять команд, Україні необхідно повернутися у топ-15 рейтингу УЄФА. Правда, є кілька запасних ходів для покращення стартових позицій:
- Україна отримає п'ятого представника на сезон 2025-2026, якщо у наступній кампанії (2024-2025) увійде до топ-2 найкращих асоціацій за підсумками сезону
- додаткове місце в основній стадії якогось євротурніру український клуб отримає в разі перемоги в одному із єврокубків 2024-2025
- якщо при цьому цей клуб посяде в УПЛ непрохідне місце, то отримає додаткову квоту для України
- якщо переможець УПЛ матиме найвищий рейтинг серед всіх європейських перших місць, які стартують у "шляху чемпіонів" ЛЧ, то зможе напряму потрапити в основну стадію без кваліфікації
- правда, для цього потрібно не тільки стати найкращим чемпіоном серед інших, а і перемога в ЛЧ 2024-2025 команди, яка пройде в Лігу чемпіонів через свій чемпіонат