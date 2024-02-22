В пятницу, 23 февраля, возвращается чемпионат Украины 2023-2024. В первом круге состоялось 17 туров, за исключением восьми перенесенных игр. 24 канал рассказывает, с чем клубы подходят ко второй части сезона.

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Турнирная таблица УПЛ

На зимний перерыв лидерами турнирной таблицы ушли Кривбасс и Днепр-1. Клубы из Днепропетровщины набрали по 34 балла, но первым идут криворожане благодаря победе в очной битве.

Тем не менее плотность команд наверху обещает болельщикам яркую развязку. На два балла от двух лидеров отстает сенсационный новичок сезона Полесье, на три – Шахтер, а на шесть – Динамо.

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Кривбасс 17 10 4 3 31-17 34 2 Днепр-1 17 10 4 3 26-16 34 3 Полесье 17 9 5 3 24-12 32 4 Шахтер 15 9 4 2 26-13 31 5 Динамо 14 9 1 4 33-18 28 6 Рух 17 6 8 3 25-19 26 7 Ворскла 17 6 5 6 18-25 23 8 Черноморец 16 7 1 8 25-24 22 9 Колосс 16 4 9 3 11-10 21 10 ЛНЗ 16 5 5 6 17-18 20 11 Александрия 16 4 4 8 12-20 16 12 Металлист 1925 17 4 3 10 17-28 15 13 Оболонь 16 3 5 8 10-20 14 14 Заря 14 2 6 6 15-19 12 15 Верес 16 2 6 8 15-26 12 16 Минай 15 0 6 9 6-24 6

Впрочем важно понимать, что дончане и киевляне имеют два и три матча в запасе. Если же наши гранды эти встречи выиграют, то именно они будут возглавлять турнирную таблицу. То есть по потерянным баллам именно Динамо и Шахтер возглавляют УПЛ.

Динамо – 37 Шахтер – 37 Кривбасс – 34 Днепр-1 – 34 Полесье – 32

Предлагаем коротко пройтись по командам и ожиданиям от них на финише сезона УПЛ. Напомним, что по регламенту:

1-2 места выходят в квалификацию Лиги чемпионов

3 место сыграет в квалификации Лиги Европы

4-5 места получат путевки в Лигу конференций

13-14 места будут играть в переходных матчах за право остаться в УПЛ против 3-4 команд Первой лиги

15-16 места напрямую вылетают во второй дивизион

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Кривбасс

Команда Вернидуба не потеряла лидеров зимой, а до того еще и поработала над глубиной скамейки запасных. К криворожанам присоединились лидер Миная Егор Твердохлеб, игрок Александрии Артур Микитишин и защитники-иностранцы Бандейра и Сантини.



Кривбасс лидирует в УПЛ / instagram.com/fckryvbas

Криворожане вряд ли смогут зацепиться за чемпионство, как и путевку в Лигу чемпионов. А вот в борьбе за третье место имеют реальные шансы подвинуть кого-то из грандов. Билет в ЛЕ будет успехом для подопечных Вернидуба.

Днепр-1

Днепряне тихо провели зиму и скорее ослабли кадрово. Команда Максимова арендовала у Шахтера Очеретько, но при этом потеряла защитника Каплиенко и близка к потере Кравца. При этом часть иностранцев не желают возвращаться в Украину.

Это будет иметь влияние на глубину скамейки запасных, что может сказаться на надеждах Днепра-1 вытеснить из топ-2 Шахтер или Динамо. Скорее, Подопечных Максимова ждет борьба за третье место с Кривбассом и Полесьем.



Днепр-1 готовится к возобновлению сезона / scdnipro1.com.ua

Полесье

Житомирцы резко ворвались в УПЛ и не намерены останавливаться. Команда Калитвинцева качественно усилилась: экс-игрок Динамо и Шахтера Михайличенко, бразильский хавбек Таллес и французский вингер Фортюне.

Вместе с отсутствием потерь важных игроков можно ожидать, что Полесье удержится в еврокубковой зоне. Рух отстал сильно, и не имеет такого кадрового класса. Однако, скорее всего, житомирцы удовлетворятся Лигой конференций, в борьбе за бронзу они аутсайдеры.

Шахтер

"Горняки" очевидно являются главными претендентами на чемпионство, ведь имеют на голову лучше состав, чем другие команды. Зимой команда Пушича усилилась двумя дорогостоящими бразильцами – Кевин и Марлон Гомес обошлись по 12 миллионов евро.



Шахтер – главный фаворит УПЛ / shakhtar.com

При этом Шахтер никого из ключевых игроков не потерял. Поэтому у клуба есть все шансы защитить трофей, хотя и Динамо в этом сезоне готово навязать серьезную конкуренцию.

Динамо

Именно Шахтер и Динамо являются лидерами УПЛ по потерянным очкам, причем гранды идут вровень. Однако в отличие от "горняков" подопечные Шовковского вообще молчали зимой на трансферном рынке.

Киевляне никого не теряли и не подписывали, сконцентрировавшись на уже имеющихся кадрах. Впрочем и он позволяет Динамо рассчитывать на первое место, особенно если Ярмоленко быстро вернется и наберет кондиции.

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Рух, Ворскла, Черноморец, Колос

Данный квартет команд почти нет шансов на еврокубки. Для Ворсклы и Черноморца есть запасной ход через Кубок Украины, но для попадания в Лигу Европы командам надо выигрывать этот турнир. Шансы на это небольшие.

При этом команды имеют определенный гандикап над зоной вылета и могут обезопасить себя от лишних нервов в конце сезона. Из этого квартета больше всего изменилась Ворскла, однако вряд ли в положительную сторону.

Полтавчане потеряли тренера Виктора Скрипника и лидера Владлена Юрченко. Зато клуб подписал малоизвестных легионеров (Сиссоко, Вокрри, Амилькар) и украинского форварда Дилы Николая Ковталюка, который как раз и выбил Ворсклу из Лиги конференций летом.

Рух же потерял Довгого и Эдсона, а Колос – Золотова и Мякушко. Последний кстати перешел в Ворсклу. Зато ковалевцы пополнились литовским форвардом Паулаускасом,, вингером Шахтера Топаловым и камерунцем Нгамбой. Должно быть достаточно, чтобы не вылететь.



Черноморец против Руха / сайт УПЛ

Черноморец же потерял двух важных легионеров – Гая Хадиду и Дада Бельмонте. Из усилений – боснийский защитник Аршич, поэтому от одесситов не стоит ожидать прорыва весной. Очкового запаса должно хватить для финиша внутри таблицы.

ЛНЗ

Новичок УПЛ из Черкасс был очень активным на рынке и точно не стал слабее. Подопечные Дулуба прощались в основном с игроками ротации, а на вход приобрели ряд легионеров (Салиху, Итало, Бар, Бессала, Яшари, Тилль).

Особенно стоит выделить последнего, Оливье несколько лет назад очень качественно выступал за Ворсклу и покинул Украину лишь из-за войны. Черкасчане являются фаворитами в борьбе за выживание, но такой ряд малоизвестных игроков может сработать и в минус, если они не приживутся в команде.

Александрия

Команда Руслана Ротаня разочаровала в первой половине сезона, но зимняя трансферная кампания показала, что клуб хочет исправить ситуацию. "Аграрии" вернули в Украину Дениса Костышина, а также подписали трех легионеров.



Руслан Ротань / сайт Александрии

По кадровому наполнению Александрия точно не должна вылетать. Однако есть определенные сомнения в совместимости клуба с Русланом Ротанем. Коуч преуспел в молодежной сборной, а вот в клубе пока не доказал свой уровень.

Поэтому не стоит удивляться, если команда окажется в переходных играх. Конкуренты у "аграриев" непростые и их зимнее усиление выглядит лучшим и делает их коллективы более сильными в кадровом плане.

Металлист 1925

А вот харьковчане должны улучшить свои показатели. Клуб завершил осеннюю часть пятью подряд поражениями, но зимой кардинально усилился. Чего только стоит назначение Виктора Скрипника главным тренером!

Вслед за коучем подтянулись и известные игроки с именем: экс-игрок Динамо Денис Гармаш, воспитанник Шахтера Владлен Юрченко, бывший футболист Зари Максим Имереков и ганский легионер Раймонд Овусу. Если с таким составом команда не избежит стыковых матчей, это будет провал от харьковчан.

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Заря

Ситуация у луганчан напоминает положение Александрии. Стабильный участник еврокубков завершил первую часть сезона на 14 месте и устроил хаос на тренерском мостике. В конце концов командой продолжил руководить Юрий Коваль.

В попытке усилиться клуб сделал ставку на легионеров, закрыв каждую из линий (защитники Нваэзе и Жуниньо, хавбек Башич и форвард Ндур). Однако пока эти персонажи являются загадкой для УПЛ.

Состав Зари все равно остается сильнейшим среди аутсайдеров, эти игроки точно не должны бороться за выживание. Однако системный хаос в управлении команды тянет луганчан на дно. Поэтому от них можно ожидать чего угодно со знаком "минус".

Оболонь, Верес и Минай

Если же Александрия и Заря не завалятся, то именно Оболонь и Верес выглядят кандидатами на вторую прямую путевку в Первую лигу. Минай же является главным претендентом на нее, ведь закарпатцы потеряли ряд важных исполнителей, а усиление не впечатляет.



Владислав Вакула / инстаграм Миная

Среди новичков в основном – бывшие дублеры других клубов УПЛ. Еще и расстояние в очках давит на Минай, поэтому шансов на спасение мало. Вместе с ними стоит ожидать прямого вылета Оболони или Вереса.

Первые на старте сезона выглядели главным аутсайдером, поэтому команда уже немного удивила своим 13-м местом. Оболонь удачно подхватил экс-форварда Миная Вишневского и центрхава из Ингульца Запорожца.

Кадровый потенциал команды довольно скромный, но коллектив у киевлян сложился неплохой. Благодаря самоотдаче "пивовары" могут избежать прямого вылета.



Верес против Оболони / сайт УПЛ

Верес же активно поработал на украинском рынке, подобрав тех, кто искал себя на просторах УПЛ (Смиян, Банада, Янаков, Шастал, Морозко). Однако команда все равно остается довольно слабой, еще и с малоизвестным тренером Шандруком. Поэтому трудно спрогнозировать, кто из них больший аутсайдер в борьбе за 14 и выше место.

Где смотреть матчи УПЛ

С 2024 года Премьер-лига запустила собственный линейный канал UPL.TV, который будет доступен у всех основных провайдеров на телевидении. Также канал появится и в базовых пакетах подписки на ведущих ОТТ-платформах Украины.

Подробнее о ресурсах, которые будут показывать матчи УПЛ, можно узнать в нашем отдельном материале. Кроме того, три команды будут продолжать транслироваться на каналах "1+1 Media" и в ютубе. Речь о домашних матчах Динамо, Днепра-1 и Зари.

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