Первая победа в отборе не за горами: сможет ли Украина преодолеть Казахстан – прогноз
Сборная Украины 31 марта сыграет в 3 туре отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Букмекеры оценили шансы команды на победу в этом противостоянии двух неуступчивых соперников.
Источник:24 канал
Украина – Казахстан: перед важным матчем
Украинской команде нужна только победа в матче с Казахстаном. Подопечные Андрея Шевченко обидно потеряли победу на последних минутах против Финляндии (1:1). Произошло это после роковой ошибки защитника Виталия Миколенко, который привез пенальти, да еще и получил удаление.
К теме Время на первую победу в отборе: анонс матча Украина – Казахстан
Украина второй раз подряд играет вничью в отборе на чемпионат мира-2022. В первой встрече наши ребята вырвали ничью у французов (1:1). Их будущий соперник Казахстан и вообще не знает вкуса побед в квалификации. Команда Михала Билека в прошлом противостоянии уступила французам (0:2).
- Украина с 2 очками идет третьей в группе, а Казахстан с нулем замыкает таблицу.
- Андрей Николаевич не сможет рассчитывать в матче третьего тура на защитника Виталия Миколенко, который был удален в игре с финнами.
В истории очных противостояний Украина и Казахстан четыре раза встречались на одном футбольном поле. Здесь максимальный результат показывает украинская сборная – 4 победы. Казахи еще ни разу не выигрывали у украинцев. Футболисты из Украины наколотили в ворота соперников 9 голов по сравнению с тремя у казахстанских игроков.
Прогноз от Favbet
Сборная Украины – фаворит этого противостояния. Именно команде Андрея Шевченко дают тотальное преимущество – 1,16. Если прогноз экспертов оправдается, то это будет первый успех украинцев в отборе на чемпионат мира-2022. На победу казахстанской сборной стоит коэффициент аж 22. Ничья в этой встрече – 8.
Вероятно, что встреча завершится победой украинской сборной со счетом 2:0 – 4,50. Довольно неплохие шансы дают украинцам и на успех с цифрами на табло 3:0 в Киеве – 5,50. Сборная Украины в предыдущем матче сыграла вничью с финнами, поэтому ничья с командой Михала Билека (1:1) оценена в 14.
Будет ли в поединке удаление? Букмекеры думают, что команды доиграют матч в полных составах – 1,10.
Кто отметится голом за Украину
Скорее всего вторым голом в футболке "сине-желтых" отметится натурализованный бразилец Жуниор Мораес – 1,80. Нападающий "горняков" в матче с Финляндией оформил дебютный гол за нашу национальную команду.
Также не следует списывать с авторов голов и забивного форварда Гента Романа Яремчука. Результативный выстрел львовянина оценен в 1,90. Довольно неожиданно большие шансы на гол дают атакующему полузащитнику Евгению Коноплянке – 2.
Кто расстроит украинского голкипера
- Абат Аймбетов – 6,50
- Бактийор Зайнутдинов – 8,50
- Азат Нургалиев – 11
Поделиться новостью