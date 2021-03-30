Сборная Украины 31 марта сыграет в 3 туре отбора на чемпионат мира-2022 против Казахстана. Букмекеры оценили шансы команды на победу в этом противостоянии двух неуступчивых соперников.

Украина – Казахстан: перед важным матчем

Украинской команде нужна только победа в матче с Казахстаном. Подопечные Андрея Шевченко обидно потеряли победу на последних минутах против Финляндии (1:1). Произошло это после роковой ошибки защитника Виталия Миколенко, который привез пенальти, да еще и получил удаление.

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Украина второй раз подряд играет вничью в отборе на чемпионат мира-2022. В первой встрече наши ребята вырвали ничью у французов (1:1). Их будущий соперник Казахстан и вообще не знает вкуса побед в квалификации. Команда Михала Билека в прошлом противостоянии уступила французам (0:2).

Украина с 2 очками идет третьей в группе, а Казахстан с нулем замыкает таблицу.

Андрей Николаевич не сможет рассчитывать в матче третьего тура на защитника Виталия Миколенко, который был удален в игре с финнами.

В истории очных противостояний Украина и Казахстан четыре раза встречались на одном футбольном поле. Здесь максимальный результат показывает украинская сборная – 4 победы. Казахи еще ни разу не выигрывали у украинцев. Футболисты из Украины наколотили в ворота соперников 9 голов по сравнению с тремя у казахстанских игроков.

Матч 3-го тура отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Казахстан состоится 31 марта. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 в Киеве на НСК "Олимпийский".

Прогноз от Favbet

Сборная Украины – фаворит этого противостояния. Именно команде Андрея Шевченко дают тотальное преимущество – 1,16. Если прогноз экспертов оправдается, то это будет первый успех украинцев в отборе на чемпионат мира-2022. На победу казахстанской сборной стоит коэффициент аж 22. Ничья в этой встрече – 8.

Вероятно, что встреча завершится победой украинской сборной со счетом 2:0 – 4,50. Довольно неплохие шансы дают украинцам и на успех с цифрами на табло 3:0 в Киеве – 5,50. Сборная Украины в предыдущем матче сыграла вничью с финнами, поэтому ничья с командой Михала Билека (1:1) оценена в 14.

Будет ли в поединке удаление? Букмекеры думают, что команды доиграют матч в полных составах – 1,10.

Кто отметится голом за Украину

Скорее всего вторым голом в футболке "сине-желтых" отметится натурализованный бразилец Жуниор Мораес – 1,80. Нападающий "горняков" в матче с Финляндией оформил дебютный гол за нашу национальную команду.

Также не следует списывать с авторов голов и забивного форварда Гента Романа Яремчука. Результативный выстрел львовянина оценен в 1,90. Довольно неожиданно большие шансы на гол дают атакующему полузащитнику Евгению Коноплянке – 2.

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