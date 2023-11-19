Сила Италии, поддержка фанатов и слова Чеферина: что говорил Ребров перед решающей игрой Украины

Коуч "сине-желтых" ответил на интересные вопросы от журналистов накануне битвы с итальянцами. Сергей Станиславович верит в силу своих подопечных.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины отыграет заключительный матч отбора Евро-2024. "Сине-желтые" будут противостоять Италии, действующей чемпионом Европы.

По теме Отбор на Евро-2024: календарь матчей и турнирная таблица

Ребров настроен на победу

Нашу команду устроит только победа прямого попадания на турнир. В преддверии встречи в Леверкузене тренер сборной Украины пообщался с представителями СМИ.

Коуч уверен, что у его подопечных есть хорошие шансы для получения положительного результата. Сергей Станиславович также ожидает поддержки болельщиков в номинально домашней игре.

Мне нравится атмосфера в команде, вне зависимости от того, как играют игроки за свои клубы. Это совсем другие задачи, другая ответственность перед нашей страной и людьми. Я уверен, что эти голы, эти хорошие игры, например Шахтера, когда они обыграли Барселону придаст уверенность игрокам перед игрой с Италией. Я уверен, что эти матчи на таком уровне очень сильно придают уверенности игрокам. Думаю, у нас очень хорошие шансы. Эта игра будет отличаться от той, что была на Сан-Сиро, потому что весь стадион будет поддерживать нас. Я помню, как мы играли в Бремене. У нас там была большая поддержка украинцев. Думаю, завтра будет такая же атмосфера. Поддержка стадиона станет большой мотивацией для игроков. Завтра мы должны показать все, на что способны,

– заявил Ребров.

Сила Италии и "помощь" от Чеферина

В первом матче Италия обыграла нашу команду (2:1) благодаря дублю Давиде Фраттези. Теперь же "Скуадри Адзурри" достаточно ничьей для прохода. Впрочем, тренер сборной Украины уверен, что соперник не будет играть на ничью.

Не обеим командам нужна победа. Мы посмотрели нашу прошлую игру. Это очень важно, что есть информация по прошлой игре против Северной Македонии. Поэтому информации много, мы предоставили эту информацию игрокам. Я уверен, что они готовы. Это будет другая игра. Мы рассматривали много тактик с нашей стороны, но как будет играть Италия... Я считаю, в Италии очень полезные игроки, которые могут играть и от обороны, и на атаку. Это очень интенсивная команда. Они играли два дня назад, но у Италии всегда есть несколько составов. Поэтому мы должны быть готовы к очень интенсивной игре, а завтра предоставим игрокам информацию, как мы будем играть. Не думаю, что Италия завтра выйдет и будет играть на ничью. Это не та команда, которая закроется сзади и будет играть на ничью. У них не тот тренер,

– отметил Сергей Станиславович.

Читайте также "Ла-ла-ла-ла-ла": латвийские фанаты песней напомнили миру, кем является российский диктатор - видео

Несколько недель назад президент УЕФА Александер Чеферин отметился скандальным заявлением. Словенец сказал, что сборная Италии важна для европейского футбола и должна выйти на чемпионат Европы.

Это породило немало мнений по поводу предвзятости и возможной предвзятости со стороны УЕФА. Впрочем, Ребров не желает акцентировать на этом внимание и реагировать на данные слова.

Считаю, что люди в Украине должны на это реагировать. Мы должны сосредоточиться на нашей игре. Очень важно быть готовыми к игре ментально. Нужно забыть обо всем, обо всех высказываниях в прессе и сконцентрироваться на своей игре. Я считаю, что эти высказывания никак не повлияют на наших игроков. Они только будут злее. Они будут понимать, что завтрашний результат можем сделать только мы,

– подытожил тренер.

Плей-офф как минимум гарантирован

Отметим, что даже в случае невыигрыша у сборной Украины будет альтернативная возможность попасть на Евро-2024 через плей-офф. Это стало благодаря прямому выходу Шотландии и Сербии. У "сине-желтых" есть два возможных пути в стыках:

через Путь А, где нашими соперниками станут Польша, Эстония и Уэльс или Хорватия

через Путь В, где в оппонентах будут Израиль, Босния и Герцеговина и Финляндия

Стоит знать Волевые победы, приведшие к мечте: какие сборные досрочно вышли на Евро-2024

Первый вариант будет возможным, если напрямую на Евро выйдет Чехия (ей нужно не проиграть Молдове) и жребий отправит нашу команду в Путь А. В случае провала чехов нас точно ожидает Путь В. Стыковые матчи пройдут в конце марта 2024 года.