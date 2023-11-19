Сербия – Болгария 2:2

Голы: Велькович, 17, Бабич, 82 – Русев, 59, Десподов, 69.

В понедельник, 20 ноября, сборная Украины проведет решающий матч квалификации Евро-2024. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять Италии, пишет 24 канал.

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Сербия чуть не провалилась

"Сине-желтым" необходима только победа для прямого выхода на чемпионат Европы. Впрочем, даже невыигрыш в Леверкузене оставит нашу команду в борьбе за проход благодаря попаданию в стыковые матчи.

Украина уже точно гарантировала место в плей-офф в случае невыхода на Евро напрямую. Это стало возможным благодаря проходу на чемпионат Европы сборной Сербии.

Команда Драгана Стойковича была близка к провалу, ведь в домашней игре против аутсайдера группы Болгарии пропустила дважды после гола в середине первого тайма. Ничью для сербов вырвал Бабич в конце встречи, именно она являлась минимально нужным результатом для успешного решения задачи.

Видеообзор матча Сербия – Болгария:

Венгрия – Черногория 3:1

Голы: Собослаи, 67, 68, Надь, 90+3 – Рубежич, 36

На помощь "белым орлам" готова была прийти и Венгрия, несколько дней назад гарантировавшая себе путевку на Евро. Подопечные Марко Росси не дали Черногории одержать победу (3:1) и обойти в таблице сербов.

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Интересно, что для сборной Сербии это дебютный выход на Евро. Ранее команда участвовала в турнире только в составе Югославии – пять раз. Лучшим показателем югославов были два поражения в финалах (1960 и 1968).

Видеообзор матча Венгрия – Черногория:

С кем Украина может сыграть в стыках

Пока неясно, в каком из Пути Украина будет проходить плей-офф в случае неудачи с Италией. Если Чехия сможет выйти на Евро напрямую (нужен непроигрыш Молдове), то "сине-желтых" вместе с Финляндией и Исландией ждет жребий.

Одна из этих трех команд отправится в Путь А в Польшу, Уэльс или Хорватию и Эстонию, тогда как две другие – в Путь В к Израилю и Боснии и Герцеговине. Если же чехи провалят задачу прямого выхода, то исландцы останутся без плей-офф, а Украина и Финляндия будут автоматически в Пути В с израильцами и боснийцами.