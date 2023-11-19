У понеділок, 20 листопада, збірна України відіграє заключний матч відбору Євро-2024. "Синьо-жовті" протистоятимуть Італії, яка є чинним чемпіоном Європи.

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Ребров налаштований на перемогу

Нашу команду влаштує лише перемога для прямого потрапляння на турнір. Напередодні зустрічі у Леверкузені тренер збірної України поспілкувався з представниками ЗМІ.

Коуч впевнений, що у його підопічних є хороші шанси для здобуття позитивного результату. Сергій Станіславович також очікує на підтримку вболівальників у номінально домашній грі.

Мені подобається атмосфера в команді, незалежно від того, як грають гравці за свої клуби. Це зовсім інші завдання, інша відповідальність перед нашою країною та людьми. Я впевнений, що ці голи, ці гарні ігри, наприклад, Шахтаря, коли вони обіграли Барселону надасть впевненість гравцям перед грою з Італією. Я впевнений, що ці матчі на такому рівні дуже сильно додають впевненості гравцям. Думаю, у нас дуже хороші шанси. Ця гра відрізнятиметься від тієї, що була на "Сан-Сіро", тому що весь стадіон буде підтримувати нас. Я пам’ятаю, як ми грали у Бремені. У нас там була велика підтримка з боку українців. Думаю, завтра буде така ж сама атмосфера. Підтримка стадіону стане великою мотивацією для гравців. Завтра ми маємо показати усе, на що здатні,

– заявив Ребров.

Сила Італії та "допомога" від Чеферіна

У першому матчі Італія переграла нашу команду (2:1) завдяки дублю Давіде Фраттезі. Тепер же "Скуадрі Адзуррі" достатньо нічиєї для проходу. Втім тренер збірної України впевнений, що суперник не гратиме на нічию.

Не обом командах потрібна перемога. Ми передивилися нашу минулу гру. Це дуже важливо, що є інформація з минулої гри проти Північної Македонії. Тому інформації багато, ми надали цю інформацію гравцям. Я впевнений, вони готові. Це буде інша гра. Ми розглядали багато тактик з нашої сторони, але як буде грати Італія... Я вважаю, у Італії дуже корисні гравці, які можуть грати і від оборони, і на атаку. Це дуже інтенсивна команда. Вони грали два дні тому, але в Італії завжди є декілька складів. Тому ми повинні бути готовими до дуже інтенсивної гри, а завтра надамо гравцями інформацію, як ми будемо грати. Не вважаю, що Італія завтра вийде та гратиме на нічию. Це не та команда, яка закриється позаду та гратиме на нічию. У них не той тренер,

– відзначив Сергій Станіславович.

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Кілька тижнів тому президент УЄФА Александер Чеферін відзначився скандальною заявою. Словенець сказав, що збірна Італії важлива для європейського футболу і вона має вийти на чемпіонат Європи.

Це породило чимало думок щодо упередженості та можливої предвзятості з боку УЄФА. Втім Ребров не бажає акцентувати на цьому увагу та реагувати на дані слова.

Вважаю, що це люди в Україні повинні на це реагувати. Ми повинні зосередитися на нашій грі. Дуже важливо бути готовими до гри ментально. Потрібно забути про все, про всі висловлювання у пресі та сконцентруватися на своїй грі. Я вважаю, що ці висловлювання ніяким чином не вплинуть на наших гравців. Вони лише будуть більш злими. Вони розумітимуть, що завтрашній результат можемо зробити тільки ми,

– підсумував тренер.

Плей-офф як мінімум гарантований

Відзначимо, що навіть в разу невиграшу у збірної України буде альтернативна можливість потрапити на Євро-2024 через плей-офф. Це стало завдяки прямому виходу Шотландії та Сербії. У "синьо-жовтих" є два можливих шляхи у стиках:

через Шлях А, де нашими суперниками стануть Польща, Естонія та Уельс чи Хорватія

через Шлях В, де в опонентах будуть Ізраїль, Боснія і Герцеговина та Фінляндія

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Перший варіант буде можливим, якщо напряму на Євро вийде Чехія (їй треба не програти Молдові) та жереб відправить нашу команду у Шлях А. В разі провалу чехів на нас точно чекає Шлях В. Стикові матчі пройдуть в кінці березня 2024 року.