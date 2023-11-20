Матч состоится в Леверкузене и будет условно домашним для подопечных Сергея Реброва. Чтобы квалифицироваться на предстоящий чемпионат Европы "сине-желтые" должны одержать победу.

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Луческу: Продолжающаяся война делает матч еще более эпичным

В преддверии сверхважного матча своими ожиданиями поделился бывший главный тренер Шахтера и Динамо Мирча Луческу. Он заявил, что война сделает этот поединок еще эмоциональнее и уверен, что Украина отдаст все силы для достижения нужного результата.

Половина сборной Украины состоит из футболистов, которых я тренировал, взяв их под свою опеку, когда они были еще совсем молоды в донецком Шахтере и киевском Динамо. Они пригласили меня на момент, когда вся нация живет с большим ожиданием и волнением, на матч, который может стать историческим.



Понятно, что продолжающаяся война делает матч еще более эпичным. На поле игроки вынесут страдания и гордость всей страны.

– сказал Луческу.

Напомним, что в первом круге победу одержала сборная Италии со счетом 2:1. Всего команды встречались между собой 9 раз, в которых было зафиксировано 2 ничьи и 7 побед итальянцев. Надеемся, что в юбилейном матче неутешительная серия для Украины будет прервана.

Справка. Матч Украина – Италия начнется в 21.45. Уже известна заявка "сине-желтых" на поединок и цвета комплектов форм. у которых команды выйдут на поле стадиона "БайАрена".