Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров включил в заявку 23 футболиста. В общей сложности трое игроков будут наблюдать за ключевым матчем с трибун "БайАрены".

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Не обошлось без неожиданности от Реброва

Речь идет о дебютанте сборной Максиме Таловерове, динамовце Александре Караваеве и "горняке" Егоре Назарине.

Больше всего здесь удивило отсутствие в заявке Караваева, превратившегося в настоящего "джокера" главной команды страны.

В заявку от Реброва попал другой дебютант – Владислав Дубинчак, представляющий киевское Динамо.

Заявка сборной Украины:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Валерий Бондарь, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Георгий Судаков, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбык, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Даниил Сикан, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Александр Пихаленок, 19. Александр Тимчик, 20. 21. Владислав Дубинчак, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Важно! Ключевой матч Украина – Италия состоится 20 ноября в 21:45 на леверкузенской "БайАрене". Номинально это будет домашняя игра для украинцев.

Первая встреча между этими сборными в отборе на Евро-2024 закончилась победой "скуадры адзурры" на "Сан-Сиро" 2:1. Тогда единственный гол в составе Украины забил ее капитан Андрей Ярмоленко, пропускающий определенный период сезона из-за травмы.

Украине Реброва, уже гарантировавшая себе выход в плей-офф за Евро, устроит только победу, чтобы со второго места группы выйти на чемпионат Европы-2024. Ведь у Италии тоже 13 очков, но идет на втором месте в группе. Вместо этого команде Лучано Спаллетти будет достаточно сыграть вничью в Германии.