Перед лобовой встречей Италия и Украина набрали по 13 баллов. Но идущая второй в группе "С" команда Лучано Спаллетти в более выгодной ситуации. "Скуадро адзурру" устроит даже ничья в игре против украинской сборной. Зато подопечных Сергея Реброва удовлетворит исключительно победу.

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Номинально домашний матч для Украины состоится на "БайАрене" в немецком городе Леверкузен. Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко рассказал, какой будет заполненность трибун на игре против Италии.

По его словам, домашний стадион немецкого Байера будет переполнен болельщиками. Фанаты придут, чтобы поддержать нашу сборную в сверхважном матче отбора на Евро-2024. Традиционно уже на стульях трибун будут сине-желтые флаги, которые фанаты смогут поднять перед матчем и во время матча, чтобы раскрасить местные сектора в цвета украинского флага.

Также на трибунах присутствуют украинские военные, которых на этот матч пригласила сборная Украины. Кроме того, поединок посетят защитники нашей страны, которые лечатся и получают реабилитацию в Германии.

Бесспорно! Это очень важный матч для нашей национальной команды, решается судьба прямой путевки на Евро от группы С, поэтому ажиотаж среди болельщиков еще больше. Хотя в случае пусть и номинально домашних поединков главной команды страны, из-за полномасштабной войны проходящих в разных европейских городах, интерес к сборной всегда высок. Поэтому трибуны в Леверкузене будут заполнены до отказа,

– рассказал представитель УАФ.

"Каждый из наших болельщиков получит флаг. Десятки тысяч таких флагов окрасят "БайАрену" в национальные цвета Украины и создадут действительно домашнюю атмосферу, что очень важно для футболистов и, надеюсь, лишь придаст им сил в этом ответственном матче", – добавил Костюченко.

Также Костюченко рассказал, что футболистов на футбольное поле выведут дети военных и переселенцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской агрессии.

Традиционно перед матчами сборных прозвучат гимны двух стран. Украинский гимн исполнит музыкант, оперный певец и олонтер Сергей Иванчук, который во время одного из выездов получил пять шаровых ранений, но чудом выжил.

Важно! Начало матча Украина – Италия 20 ноября в 21:45 (по киевскому времени).