Для сборной Украины матч против Италии будет домашним. Но провести его придется далеко за пределами Украины – в немецком Леверкузене.

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Перед началом матча команды определились с тем, в форме каких цветов проведут матч.

Украинцы на эту игру выйдут в традиционном желтом комплекте формы, а вратарь будет в черном.



Форма сборной Украины на матч против Италии / фото УАФ

Итальянская команда решила выбрать свой гостевой вариант белого цвета, стилизованного под мрамор с темно-синими и золотистыми вставками. Итальянский вратарь будет в форме красного цвета.



Форма сборной Италии на матч против Украины / фото УАФ

Следует отметить, что хотя сборная Италии еще не получила путевку на Евро-2024, компания adidas уже разработала для нее форму на этот турнир.