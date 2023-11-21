"Ждем жеребьевку плей-офф": Миколенко о битве с Италией и неназначенном пенальти

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими впечатлениями от матча против Италии. Следует не забывать, что "сине-желтым" противостояли действующие чемпионы Европы.

Решающий поединок за путевку на Евро-2024 между сборными Украины и Италии завершился боевой ничьей 0:0. Команда Сергея Реброва потеряла возможность напрямую попасть на чемпионат и теперь придется пройти через матчи плей-офф.

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Миколенко: Италия всегда славилась хорошей защитой

В составе "сине-желтых" лучшим игроком поединка стал защитник Виталий Миколенко.. Неудивительно, что болельщики признали игрока Эвертона "Львом матча".

Несмотря на ничейный результат, игроки сборной Украины решительно настроены получить желаемую путевку через плей-офф. Об этом в интервью пресс-службе УАФ рассказал Миколенко.

Спасибо за то, что проголосовали за меня. Но я был бы рад сейчас получить не "Льва матча", а путевку на Евро. Трудно было провести такую игру против Италии, но я считаю, что мы достойно выступили. Мы до сих пор в игре, ждем жеребьевки плей-офф, увидимся через четыре месяца,

– сказал Миколенко.

По мнению футболиста Эвертона, сборная Украины достойно боролась против одной из лучших команд мира. К сожалению, наши игроки не сумели воспользоваться возможностью взятия ворот.

Я не скажу, что не хватило мастерства, не забывайте, против кого мы играли. Италия всегда славилась хорошей защитой. Конечно, трудно было найти моменты, а когда они были – их не удалось реализовать. Но я горжусь своей командой, счастлив быть рядом с ребятами каждый день,

– отметил Миколенко.

Миколенко: Арбитр сказал, что пенальти нет

Также не обошел Миколенко тему со скандальным пенальти. Защитник Эвертона считает, что арбитр поступил верно.

Что касается возможного пенальти, то я не видел эпизода. Но Барелла сказал, что сначала был сыгран в мяч, а затем – в ногу. Арбитр сказал, что пенальти нет. Если у них есть VAR, и они не ставят пенальти, то, думаю, его и не было,

– резюмировал Виталий.

Отметим, что матч против Италии стал 37-м для Миколенко в "сине-желтой" футболке. На счету защитника есть один результативный удар.

Напомним, что Украина завершила отбор на третьем месте в группе С. Однако команда Реброва сохраняет шансы поехать в Германию. Для этого нужно добыть в путевку через матчи плей-офф. Жеребьевка стыковых поединков состоится 23 ноября.