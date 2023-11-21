В случае же победы "сине-желтых" именно подопечные Реброва квалифицировались бы на континентальное первенство. Сборная Украины была очень близка к этому уже в компенсированное время, когда у арбитра были все основания ставить пенальти за фол против Мудрика, но он не сделал этого и даже не воспользовался VAR.

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Достойное поведение Доннаруммы

После встречи экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар заявил, что при просмотре видеоповтора рефери Хесус Хиль Мансано изменил бы свое мнение, а европейские СМИ признали, что Украину "ограбили" в скандальном моменте.

Итальянские же футболисты в большинстве своем рассказывали, что "не все так однозначно", а тренер Лучано Спаллетти вообще заявил, что там не было контакта.

Однако нашелся в составе итальянцев футболист, который назвал все своими именами и признал, что у рефери были все основания поставить пенальти в ворота действующих чемпионов Европы. Им оказался голкипер Джанлуиджи Доннарумма. Он искренне признался, что итальянцам повезло в этом моменте, но рад, что так все закончилось.

На поле я не очень понял ситуацию. Я посмотрел видео и, по-моему, там можно было поставить пенальти. Но хорошо, что все так завершилось. Сейчас мы не думаем об этом, мы думаем о праздновании и удовольствии этой выстраданной ничьей с большой командой,

– сказал Доннарумма.

Отметим, что после окончания квалификации в группе "С" Украина и Италия набрали одинаковое количество баллов, однако из-за преимущества в личных встречах именно подопечные Спаллетти заняли второе проходное место на Евро-2024.

Справка. Сборная Украины еще может сыграть на предстоящем чемпионате Европы в Германии. Для этого нужно будет пройти раунд плей-офф. Соперники команды Реброва станут известны 23 ноября.