Самые высокие оценки среди игроков сборной Украины получили Виталий Миколенко и Александр Сваток – у них 7.3. Кроме Миколенко и Сватка, только Георгий Судаков получил оценку 7 или выше.
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Лучшие игроки матча Украина – Италия
Лучшим игроком в составе обеих команд признан Федерико Кьеза – 7.8.
Как оценили игру игроков/ WhoScored
Сборная Украины провела последний матч в отборе на Евро-2024. В Леверкузене "сине-желтые" поделили очки с итальянцами, завершив игру со счётом 0:0.
Отметим, что ранее в истории противостояний украинская сборная никогда не побеждала итальянцев, зафиксировав семь поражений и две ничьи.
Итальянцы, прибывая на игру после победы над Северной Македонией со счетом 5:2, имели преимущество в личных встречах, обыграв украинцев в сентябре, и в этом матче им хватило ничьей.