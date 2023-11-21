Вирішальний поєдинок за путівку на Євро-2024 між збірними України та Італії завершився бойовою нічиєю 0:0. Команда Сергія Реброва втратила можливість напряму потрапити на чемпіонат і тепер доведеться пройти через матчі плей-оф.

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Миколенко: Італія завжди славилася хорошим захистом

У складі "синьо-жовтих" найкращим гравцем поєдинку став захисник Віталій Миколенко. Не дивно, що уболівальники визнали гравця Евертона "Левом матчу".

Попри нічийний результат, гравці збірної України рішуче налаштовані здобути бажану путівку через плей-оф. Про це в інтерв'ю пресслужбі УАФ розповів Миколенко.

Дякую за те, що проголосували за мене. Але я був би радий зараз отримати не "Лева матчу", а путівку на Євро. Було важко провести таку гру проти Італії, але я вважаю, що ми гідно виступили. Ми досі в грі, чекаємо на жеребкування плей-оф, побачимося за чотири місяці,

– сказав Миколенко.

На думку футболіста Евертона, збірна України гідно боролася проти однієї з найкращих команд світу. На жаль, наші гравці не зуміли скористатися нагодами для взяття воріт.

Я не скажу, що не вистачило майстерності, не забувайте, проти кого ми грали. Італія завжди славилася хорошим захистом. Звісно, було важко знайти моменти, а коли вони були – їх не вдалося реалізувати. Але я пишаюся своєю командою, щасливий бути поряд із хлопцями кожного дня,

– зазначив Миколенко.

Миколенко: Арбітр сказав, що пенальті немає

Також не оминув Миколенко тему зі скандальним пенальті. Захисник Евертона вважає, що арбітр вчинив вірно.

Щодо можливого пенальті, то я не бачив епізоду. Але Барелла сказав, що спочатку було зіграно в м’яч, а потім – у ногу. Арбітр сказав, що пенальті немає. Якщо в них є VAR, і вони не ставлять пенальті, то, гадаю, його й не було,

– резюмував Віталій.

Зазначимо, що матч проти Італії став 37-м для Миколенка у "синьо-жовтій" футболці. На рахунку захисника є один результативний удар.

Нагадаємо, що Україна завершила відбір на третьому місці в групі С. Проте команда Реброва зберігає шанси поїхати в Німеччину. Для цього потрібно вибороти путівку через матчі плей-оф. Жеребкування стикових поєдинків відбудеться 23 листопада.