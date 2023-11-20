Сборная Украины по футболу завершила выступление в квалификационной группе к Евро-2024. Попав в "группу смерти", подопечные Сергея Ребров до последнего претендовали на прямую путевку, пишет 24 канал.

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Без прямого вылета

Для прохода "сине-желтым" необходимо было обыграть в последнем матче сборную Италии. К сожалению, команде Сергея Реброва это не удалось сделать, сборные расписали ничью (0:0).

Таким образом, Украина завершает отбор на третьем месте. набрав 14 очков. Впереди расположились Англия и Италия, которые вышли на Евро-2024.

Как Украине все же попасть на Евро

В свою очередь, сборная Украины еще окончательно не потеряла шансы на проход. Подопечные Сергея Реброва получили путевку в плей-офф, где будут разыграны еще три путевки в Германию.

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12 команд-неудачников квалификации будут разделены на три квартета – Путь А, Путь В и Путь С. Внутри каждого из них команды в формате полуфиналов и финала разыграют по одному билету на Евро.

Украина же окажется в Пути А или В. Жеребьевка определит, кто из трио Финляндия – Украина – Исландия отправится в Путь А, остальные две сборные будут проходить Путем В.

ПУТЬ А : Польша, Уэльс/Хорватия, Эстония, Финляндия/Украина/Исландия.

: Польша, Уэльс/Хорватия, Эстония, Финляндия/Украина/Исландия. ПУТЬ В : Израиль, Босния и Герцеговина + две сборные из трио Финляндия/Украина/Исландия.

: Израиль, Босния и Герцеговина + две сборные из трио Финляндия/Украина/Исландия. ПУТЬ С: Грузия, Греция, Казахстан, Люксембург.

Жеребьевка стыковых матчей пройдет 23 ноября, а сами встречи намечены на 21 и 26 марта 2024 года. Именно Евро пройдет с 14 июня по 14 июля следующего года в Германии. Победители Пути плей-офф окажутся в четвертой корзине.

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История выступлений в плей-офф

Сборная Украины уже семь раз играла в стыковых матчах за выход на чемпионат мира или Евро. К сожалению, "сине-желтым" лишь раз удалось преодолеть стадию плей-офф:

ЧМ-1998 . Украина – Хорватия 0:2 / 1:1

. Украина – Хорватия Евро-2000 . Украина – Словения 1:2 / 1:1

. Украина – Словения ЧМ-2002 . Украина – Германия 1:1 / 1:4

. Украина – Германия ЧМ-2010 . Украина – Греция 0:0 / 0:1

. Украина – Греция ЧМ-2014 . Украина – Франция 2:0 / 0:3

. Украина – Франция Евро-2016 . Украина – Словения 2:0 / 1:1

. Украина – Словения ЧМ-2022. Украина – Шотландия 3:1 / Украина – Уэльс 0:1

Справка. Украина трижды участвовала на чемпионатах Европы, не пропустив ни один из последних турниров (2012, 2016, 2020). Лучший результат "сине-желтые" продемонстрировали на прошлом Евро, дойдя до четвертьфинала.