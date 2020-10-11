Украина – Испания: прогноз

13 октября украинские футболисты сыграют с лидерами группы "А" Испанией. "Красная фурия" в 3-м туре минимально победила Швейцарию 1:0. В целом испанцы контролировали игру, нанеся всего 13 ударов за матч. Но только 3 из них были в створ. Поэтому больше в этом матче им отличиться не удалось. Благодаря этой победе испанцы закрепляются на первом месте в группе с Украиной, Германией и Швейцарией, пишет 24 канал.

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Украинская команда обидно уступила Германии в Киеве 1:2. Единственный гол за сборную забил Руслан Малиновский, который удачно реализовал пенальти. К слову, хавбек пропустит матч против Испании из-за перебора желтых карточек. Наша команда после поражения сборной Германии опустилась на третье место, пропустив вперед именно немцев.

Статистика сборных

Сборные шесть раз выходили на поле друг против друга. Почти во всех матчах сильнее были испанцы – 5 побед. Сборная Украины лишь однажды смогла довести матч до результативной ничьи. Команды сыграли со счетом 2:2 в матче группового раунда на чемпионат Европы еще в 2003 году.

Испанские футболисты за 6 матчей 14 раз огорчали голкиперов Украины, а вот статистика забитых голов сборной Украины значительно скромнее – 3 результативные удара.

Последний раз сборные встречались между собой в начале сентября, когда Испания на своем поле разгромила Украину во втором туре Лиги Наций 4:0.

Матч 4-го тура Лиги Наций Украина – Испания состоится 13 октября в 21:45 в Киеве на НСК "Олимпийский"

Украина – Испания: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают предпочтение в матче гостям. Победу сборной Испании они оценили коэффициентом 1,46. На то, что подопечные Шевченко смогут дать достойный бой сопернику и победить – 7,40. На ничью в матче стоит коэффициент 5,45.

Отметим, что у Marathonbet на этот матч – нулевая маржа. Это значит, что именно здесь самые высокие коэффициенты на любой итог матча.

Болельщики на НСК "Олимпийский" в Киеве смогут увидеть первый гол в матче в исполнении испанских футболистов – 1,39. На то, что команда Шевченко первой сможет открыть счет на табло – 3,38.

Первую 45-минутку в свою пользу завершит Испания. На их победу в первой части игры стоит коэффициент 1,86. А вот на победу Украины гораздо больший коэффициент – 6,00.

На то, что фанаты смогут увидеть феерию голов, но матч завершится ничьей стоит коэффициент 5,75. Эксперты считают, что матч может закончиться со счетом 1:2 в пользу испанцев. Такой результат они оценили в 7,90.