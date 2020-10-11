Україна – Іспанія: прогноз

13 жовтня українські футболісти зіграють з лідерами групи "А" Іспанією. "Червона фурія" у 3-му турі мінімально перемогла Швейцарію 1:0. Загалом іспанці контролювали гру, завдавши загалом 13 ударів за матч. Але лише 3 з них були у площину. Тож більше в цьому матчі їм відзначитися не вдалося. Завдяки цій перемозі іспанці закріплюються на першому місці в групі з Україною, Німеччиною та Швейцарією, пише 24 канал.

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Українська команда прикро поступилась Німеччині у Києві 1:2. Єдиний гол за збірну забив Руслан Маліновський, який вдало реалізував пенальті. До слова, хавбек пропустить матч проти Іспанії через перебір жовтих карток. Наша команда після поразки збірній Німеччини опустилася на третє місце, пропустивши вперед саме німців.

Статистика збірних

Збірні шість разів виходили на поле одна проти одної. Майже у всіх матчах сильнішими були іспанці – 5 перемог. Збірна України лише одного разу змогла довести матч до результативної нічиї. Команди зіграли з рахунком 2:2 у матчі групового раунду на чемпіонат Європи ще у 2003 році.

Іспанські футболісти за 6 матчів 14 разів засмучували голкіперів України, а от статистика забитих голів збірної України значно скромніша – 3 результативні удари.

Востаннє збірні зустрічались між собою на початку вересня, коли Іспанія на власному полі розгромила Україну у другому турі Ліги Націй 4:0.

Матч 4-го туру Ліги Націй Україна – Іспанія відбудеться 13 жовтня о 21:45 у Києві на НСК "Олімпійський"