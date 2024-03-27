"Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик остроумно прокомментировал выход на Евро-2024
Источник:Инстаграм Михаила Мудрика
Вингер сборной Украины Михаил Мудрик стал одним из героев финального поединка за выход на ЧЕ-2024. Игрок лондонского Челси стал автором решающего гола в матче с Исландией.
Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией (2:1) и вышла на Евро-2024. Невероятный по драматургии поединок держал в напряжении украинских болельщиков до финального свистка.
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Реакция Мудрика на выход Украины на Евро-2024
Михаил Мудрик отыграл весь матч и на 84-й минуте забил победный гол. 23-летний футболист считает этот мяч самым важным в карьере.
После поединка Мудрик с присущим ему юмором отреагировал на победу "сине-желтых", а также опубликовал фотографии с матча.
Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро,
– написал Мудрик в инстаграме.
Фото с матча Украина – Исландия / instagram.com/mmudryk10
Мудрик в сборной Украины
- Напомним, что Михаил Мудрик дебютировал в главной команде страны 1 июня 2022 года в матче против Шотландии (3:1). Тогда Александр Петраков выпустил вингера на 72-й минуте встречи вместо Виктора Цыганкова.
- Сейчас игрок Челси сыграл 18 матчей за "сине-желтых", в которых забил два гола. Михаил принимал участие в поединках Лиги наций, отбора Евро-2024 и квалификации ЧЕ-2022.
- Для Мудрика поездка на континентальное первенство станет первой в карьере. В прошлом году уроженец Краснограда стал бронзовым призером молодежного Евро-2023.