"Собрались с ребятами в футбол побегать": Мудрик остроумно прокомментировал выход на Евро-2024

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик стал одним из героев финального поединка за выход на ЧЕ-2024. Игрок лондонского Челси стал автором решающего гола в матче с Исландией.

Сборная Украины одержала волевую победу над Исландией (2:1) и вышла на Евро-2024. Невероятный по драматургии поединок держал в напряжении украинских болельщиков до финального свистка.

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Реакция Мудрика на выход Украины на Евро-2024

Михаил Мудрик отыграл весь матч и на 84-й минуте забил победный гол. 23-летний футболист считает этот мяч самым важным в карьере.

После поединка Мудрик с присущим ему юмором отреагировал на победу "сине-желтых", а также опубликовал фотографии с матча.

Вчера собрались с ребятами в футбол побегать, а потом вышли на Евро,

– написал Мудрик в инстаграме.

Фото с матча Украина – Исландия / instagram.com/mmudryk10

Мудрик в сборной Украины