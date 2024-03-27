Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1) та вийшла на Євро-2024. Неймовірний за драматургією поєдинок тримав у напрузі українських уболівальників до фінального свистка.

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Реакція Мудрика на вихід України на Євро-2024

Михайло Мудрик відіграв весь матч та на 84-й хвилині забив переможний гол. 23-річний футболіст вважає цей м'яч найважливішим у кар'єрі.

Після поєдинку Мудрик з притаминним йому гумором відреагував на перемогу "синьо-жовтих", а також опублікував світлини з матчу.

Вчора зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро,

– написав Мудрик в інстаграмі.

Фото з матчу Україна – Ісландія / instagram.com/mmudryk10

Мудрик в збірній України