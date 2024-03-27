Збірна України здобула вольову перемогу над Ісландією (2:1) та вийшла на Євро-2024. Неймовірний за драматургією поєдинок тримав у напрузі українських уболівальників до фінального свистка.
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Реакція Мудрика на вихід України на Євро-2024
Михайло Мудрик відіграв весь матч та на 84-й хвилині забив переможний гол. 23-річний футболіст вважає цей м'яч найважливішим у кар'єрі.
Після поєдинку Мудрик з притаминним йому гумором відреагував на перемогу "синьо-жовтих", а також опублікував світлини з матчу.
Вчора зібралися з хлопцями в футбол побігати, а потім вийшли на Євро,
– написав Мудрик в інстаграмі.
Фото з матчу Україна – Ісландія / instagram.com/mmudryk10
Мудрик в збірній України
- Нагадаємо, що Михайло Мудрик дебютував у головній команді країни 1 червня 2022 року у матчі проти Шотландії (3:1). Тоді Олександр Петраков випустив вінгер на 72-й хвилині зустрічі замість Віктора Циганкова.
- Наразі гравець Челсі зіграв 18 матчів за "синьо-жовтих", у яких забив два голи. Михайло брав участь у поєдинках Ліги націй, відбору Євро-2024 та квалифікації ЧЄ-2022.
- Для Мудрика поїздка на континентальну першість стане першої в кар'єрі. Торік уродженець Краснограда став бронзовим призером молодіжного Євро-2023.