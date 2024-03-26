Уже в середине первого тайма "сине-желтые" оказались в роли догоняющих. Форвард Дженоа Альберт Гудмундссон огорчил Андрея Лунина и украинских болельщиков, пишет 24 Канал.

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Футболисты сборной Украины восстановили паритет в начале второго тайма. Индивидуальный проход по правому флангу Виктор Цыганков завершил блестящим ударом в левый угол ворот.

Украинцы владели игровой инициативой, но исландцы отвечали острыми выпадами. Во время одной из атак мастерство Лунина спасло Украину от неприятностей.

На 84-й минуте матча команда Реброва вышла вперед. Судаков отдал пас на свободного от опеки Мудрика. Вингер Челси в одно касание бильярдным ударом точно пробил в левый нижний угол ворот.

Видео гола Мудрика

Именно этот гол Мудрика решил судьбу поединка. Сборная Украины победила Исландию со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.