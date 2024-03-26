Сборная Исландии вышла вперед на 30-й минуте финального матча плей-офф отбора Евро-2024. Гол в ворота Украины забил форвард Дженоа Альберт Гудмундссон, пишет 24 Канал.

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В конце первого тайма мяч побывал в сетке ворот гостей. Однако арбитр после просмотра ВАР отменил гол Романа Яремчука.

Начало второй половины встречи было за украинцами. Давление подопечных Реброва принесло результат на 54-й минуте. Прорыв правым флангом Виктор Цыганков завершил безупречным ударом, который не смог отбить голкипер "викингов".

Видео гола Цыганкова

Отметим, что из-за травмы Виктор Цыганков пропустил полуфинал против Боснии и Герцеговины (2:1). Только в преддверии матча с Исландией он занимался в общей группе.