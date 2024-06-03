Товарищеская игра Германия – Украина состоится на стадионе "Макс Морлок" в Нюрнберге. Для команды Сергея Реброва это будет первый матч в этом немецком городе.

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Сколько болельщиков посетит матч в Германии

Хотя эта игра и не будет иметь какого-то важного характера, а больше будет информативной для обоих главных тренеров. Однако трибуны местной арены не будут пустыми. Известно, что поединок уже точно посетят более 42 тысяч болельщиков, из них 2,5 тысячи будут в секторе сборной Украины.

Отметим, что общая вместимость стадиона "Макс Морлок" составляет 50 тысяч зрителей.

Обратите внимание! Матч Германия – Украина начнется 3 июня в 21:45 (по киевскому времени). Где смотреть поединок можно узнать – по ссылке. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеской игры.

Стоит добавить, что в день матча свой день рождения празднует главный тренер сборной Украины Сергей Реброву. Наставнику исполняется 50 лет. Поэтому команда, которая уже поздравила коуча, попытается сделать еще один подарок наставнику уже в виде победы над "бундестим".

Сергей Станиславович уже определился с заявкой команды на товарищескую игру против Германии.

Напомним, что впереди у подопечных Реброва еще два контрольных спарринга: 7 июня против Польши и 11 июня с Молдовой.