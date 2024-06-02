Перед началом континентального первенства "сине-желтые" сыграют три товарищеских матча. Серьезное испытание для подопечных Сергея Реброва ожидает уже в первой встрече, пишет 24 Канал.

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Где смотреть матч Германия – Украина

Товарищеский матч Германия – Украина состоится 3 июня на стадионе "Макс Морлок" в немецком Нюрнберге. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция поединка Германия – Украина будет доступна на медиасервисе MEGOGO. Матч будет доступен на канале "Megogo Футбол 1", который входит в пакет "Максимальный".

Также украинские болельщики смогут посмотреть матч Германия – Украина в эфире местных телеканалов Суспільного, кроме OTT-сервисов.

Стоит внимания! 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Германия – Украина. Там будут доступны видео голов, а также самые интересные моменты поединка.

Когда следующие матчи сборной Украины