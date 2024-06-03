Товариська гра Німеччина – Україна відбудеться на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі. Для команди Сергія Реброва це буде перший матч у цьому німецькому місті.

До теми Анонс матчу Німеччина – Україна: все, що треба знати про перший спаринг перед Євро-2024

Скільки уболівальників відвідає матч у Німеччині

Хоч ця гра і не буде мати якого важливого характеру, а більше буде інформативною для обох головних тренерів. Однак трибуни місцевої арени не будуть порожніми. Відомо, що поєдинок вже точно відвідають понад 42 тисячі уболівальників, із них 2,5 тисячі будуть у секторі збірної України.

Відзначимо, що загальна місткість стадіону "Макс Морлок" складає 50 тисяч глядачів.

Зверніть увагу! Матч Німеччина – Україна розпочнеться 3 червня о 21:45 (за київським часом). Де дивитись поєдинок можна дізнатись – за посиланням. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію товариської гри.

Варто додати, що у день матчу свій день народження святкує головний тренер збірної України Сергій Реброву. Наставнику виповнюється 50 років. Тому команда, яка вже привітала коуча, спробує зробити ще один подарунок наставнику вже у вигляді перемоги над "бундестім".

Сергій Станіславович вже визначився із заявкою команди на товариську гру проти Німеччини.

Нагадаємо, що попереду у підопічних Реброва ще два контрольні спаринги: 7 червня проти Польщі та 11 червня із Молдовою.