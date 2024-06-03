Этот поединок пришелся на 50-й день рождения главного тренера национальной команды Сергея Реброва. Коллектив, конечно же, не мог проигнорировать это выдающееся событие.

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Шутка, которая станет мемом

Игроки сборной Украины организовали поздравления для своего наставника. Они расписались на специальной футболке, которую в окружении партнеров вручил юбиляру Андрей Ярмоленко.

Сергей Станиславович оценил подарок и ответил на него шуткой про капитана команды, после чего футболисты в отличном настроении пошли готовиться к игре против Бундестим.

Ярмола вон даже голову помыл ... Когда у Жоры Бущана был день рождения, то я ему говорю: ты не грусти. Тебе 30 лет, а мне – 50,

– сказал Ребров.

Как сборная Украины поздравила Реброва с юбилеем: смотрите видео

Справка. Матч Германия – Украина начнется в 21:45. Официальными трансляторами являются медиаплатформа MEGOGO, а также Общественное (в эфире T2, кабельных сетях и IPTV).

Напомним, что Сергей Ребров возглавляет сборную Украины с июня 2023 года. За это время под его руководством "сине-желтые" провели 10 поединков, в которых одержали 6 побед, трижды сыграли вничью и потерпели одно поражение.