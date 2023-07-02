Мудрик создал разницу: Украина сенсационно обыграла Францию и вышла в полуфинал Евро – видео

Команда Руслана Ротаня создала невероятное, выбив очевидного фаворита пары. Проход в 1/2 финала гарантировал "сине-желтым" путевку на Олимпийские игры в Париже.

Франция U21 – Украина U21 1:3

Голы: Шерки, 19 – Судаков, 32 (пен), 44, Бондаренко, 86.

Сборная Украины U21 отыграла в четвертьфинале молодежного Евро-2023. Жребий подарил команде Руслана Ротаня в соперники Францию, пишет 24 канал.

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"Сине-желтые" успешно отыграли в группе, выиграв в Хорватии (2:0) и Румынии (1:0), а также сыграв вничью с Испанией (1:1). Впрочем, Украина заняла второе место в квартете, уступив пиренейцам по разнице мячей.

Франция выиграла все три встречи в группе с Италией, Норвегией и Швейцарией и считалась одним из главных фаворитов Евро. Кроме выхода в полуфинал, для нашей команды была олимпийская интрига.

Неожиданная схема с Мудриком

Победа над французами автоматически выводила нашу команду на Олимпийские игры-2024. Руслан Ротань вернулся в привычный набор игроков, но решил в старте выпустить Михаила Мудрика.

Главная звезда молодежки дебютировал на этом Евро и заменил он единственного центрфорварда Даниила Сикана. В свою очередь роль "ложной девятки" исполнял Дмитрий Крыськив.

В первом тайме французы начали доминировать и дожали украинцев на 19-й минуте. Барколя совершил забег с фланга в площадку и прострелил в центр на Шерки. Форвард качнул Таловерова и расстрелял в упор Трубина.

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Яркий камбэк в первом тайме

Впрочем, "сине-желтые" не сдались и быстро начали возвращаться в игру. Сначала судья отменил гол Криськива из-за офсайда, но чуть позже Украина сравняла счет. Мудрик пошел в дриблинг и нарвался на ногу Калулу в площадке.

Судья после пересмотра VAR назначил пенальти, уверенно реализовавшего Судаков. А перед перерывом Георгий вывел нашу сборную вперед. На этот раз снова львиную долю заслуги в голе заслужил Мудрик.

Михаил выполнил пас-конфетку, выведя Судакова один на один с кипером. Георгий спокойно реализовал дуэль из Шевалье. Это позволило подопечным Ротаня выходить на второй тайм в качестве хозяев ситуации.

Проявили бойцовский характер

После перерыва Франция ожидательно начала давить, в то время как "сине-желтые" делали ставку на стремительные контратаки. Они иногда у нашей команды проходили благодаря скорым решениям Судакова с Бондаренко и скорости Мудрика.

Могли забивать вышедшие на замену Назаренко и Сикан. Но чем дальше, тем больше наши игроки фолили и зарабатывали "горчичники". У французов пошли замены всего на 72 минуте, они обострили игру у ворот Трубина.

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Впрочем, вратарь Шахтера был самым дойным, сделав несколько важных сэйвов. Франция смогла забить на 81 минуте, когда удар головой от Калимэндо отразил Трубин, но добил мяч в ворота Ваи.

Впрочем, к счастью VAR заметил, что Арно был в офсайде и заставил арбитра отменить гол. А уже через несколько минут Украина получила возможность закрыть игру и сделала это. Назаренко запустил Бондаренко в чужую площадку, тот опрокинул защитника и точно пробил с острого угла.

В ожидании олимпийских вечеров в Париже

Таким образом, Украина обыгрывает Францию и выходит в полуфинал Евро-2023. Это значит, что наша команда гарантировала себе путевку на Олимпийские игры-2024 в Париже.

Впрочем, команда Ротаня теперь точно настроена на финал или даже победу на турнире. В 1/2 финала наша команда будет играть против Испании (5 июля), которую едва не обыграли в группе (2:2). В параллельном полуфинале Англия сойдется с Израилем.

Видео голов матча Франция – Украина: