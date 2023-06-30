Константин Овчаренко оказался на радарах европейского гранда. Молодой защитник показывает классный футбол на юношеском Евро-2023.

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Берут пока горячие

Скауты португальского коллектива наблюдают за молодым лефтбэком на молодежном чемпионате Европы. Украинский защитник – основной игрок команды Руслана Ротаня, являющейся одним из главных претендентов на титул юношеского Евро. Представители "драконов" остались увиденным, к тому же в Порту уверены, что Вивчаренко способен и дальше прогрессировать. Однако интерес к Константину в Португалии связан с клубными кадровыми проблемами.

Все потому, что основной левый защитник Венделл показывает довольно посредственную игру после своего прихода из немецкого Байера. Однако на замене у португальского коллектива есть Заеда Сануси, однако на ситуации он наряд повлияет. Судьба перехода Овчаренко будет зависеть от решения Венделла, поскольку тот должен определить или захочет ли он в дальнейшем выступать за "драконов". Однако у Константина свой туз в рукаве, поскольку он недавно подписал контракт с агентством CSM Sport & Entertainment, которое имеет связи в Португалии и Франции.

Кстати говоря. Овчаренко первым заинтересовал Порту еще прошлым летом, когда Динамо противостояло Бенфике в квалификации Лиги чемпионов. Тогда киевский коллектив пролетел мимо самого престижного европейского турнира, уступив "орлам" 5:0 по итогам двух матчей, и отправился в Лигу Европы.

Овчаренко в Динамо