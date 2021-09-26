Украина до конца, – Владимир Кличко прокомментировал победу Усика

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко пытался сохранять нейтралитет в поединке между Александром Усиком и Энтони Джошуа. И после боя Кличко не удержался и поздравил Усика с победой.

Кличко: Усик вошел в историю

Бывший чемпион мира в тяжелом весе заявил, что благодаря победе Усик вошел в историю.

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Прошлой ночью Усик вошел в историю и до сих пор не побежден как чемпион Олимпийских игр, чемпион в первом тяжелом и тяжелом весе. Уважение к Энтони Джошуа. Украина до конца,

– написал Кличко.



Кличко поздравил Усика / Скриншот

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