Позорное молчание бойкота: как чиновники заставляют украинских спортсменов остаться без соревнований

Украинские чиновники решили, что наши спортсмены не смогут участвовать в соревнованиях, куда допустили россиян. Но как следует объяснить (или хотя бы обнародовать) свое решение, они так и не смогли. 24 Канал объясняет, что не так с решением правительства, которое так никто и не видел.

Фантомное решение

Все началось с того, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Правда, это лишь "рекомендация", и окончательное решение лежит именно на федерациях. И все же… Федерация фехтования еще до этого заявила, что допустит россиян и белорусов на турниры. А вот в легкой атлетике представителям стран-агрессоров сказали "нельзя".

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В ответ на это в Украине решили бойкотировать соревнования, куда допустят россиян. Правда, как всегда, все получилось довольно коряво.

Решение МОК было принято 28 марта во время заседания исполкома. Там обнародовали требования по поводу того, каких россиян и белорусов можно допускать к соревнованиям. 30 марта министр молодежи и спорта, он же и президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт собрал представителей украинских спортивных федераций. Главный вопрос – обсуждение ситуации с возвращением россиян на международные соревнования. И уже классическое "что делать дальше?". Но найти хотя бы немного официальной информации об этой встрече не удастся. Ну и в самом деле, зачем обществу знать, что там обсуждали спортивные чиновники в крайне важной и довольно раздражительной теме?

Вадим Гутцайт инициировал запрет украинским спортсменам соревноваться на турнирах, где присутствуют россияне или белорусы / facebook.com/vgytzait

В этот же день Гутцайт принял участие в заседании Кабинета Министров Украины. И на нем было принято решение, что украинским спортсменам нельзя будет соревноваться на турнирах, где будут представлены атлеты из России или Белоруссии. За это федерациям грозит лишение статуса "национальной". При этом решение, принятое правительством, было подано именно по предложению Вадима Гутцайта. И это решение распространяется на все соревнования, включая отборочные старты на Олимпиаду-2024.

При этом это решение выглядит не иначе, как выстрел себе в ногу. Вместо того, чтобы и дальше бороться за то, чтобы россиян и белорусов не допускали к международным соревнованиям, украинские власти, "безвольно опустив руки", наказывают своих же спортсменов, запрещая им участие в турнирах. Украинский спорт никак не выиграет от такого решения. В отличие от российского. Ведь нет украинцев на турнире – нет необходимости говорить о них, как и о войне в нашей стране. Россияне в этом случае оказываются в выигрышном положении. В отличие от украинцев, усилием наших же чиновников.

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Провал коммуникации

Но если пытаться найти это решение на сайте НОК Украины, Министерства молодежи и спорта или Кабмина, то там его нет. Никакого упоминания. Ни одного! Ни в четверг, 30 марта, когда это решение было принято. Нет в пятницу, 31 марта. О том, чтобы эта информация появилась в выходные дни – суббота или воскресенье, 1 или 2 апреля, и речи быть не может.

Да и вообще о том, что украинским спортсменам запретили участвовать в тех турнирах, куда допустили россиян и белорусов, спортивное сообщество узнало только благодаря министру Кабинета Министров Украины Олегу Немчинову, заявившему об этом в эфире телемарафона "Единые новости". Все. То есть чиновники принимают крайне важное решение для украинского спорта, но нигде официально об этом не вспоминают. И только непрофильный министр упоминает об этом в эфире теленовостей.

Извините, но это не то решение, которое может пройти под грифом "совершенно секретно", поэтому о нем не стоит рассказывать. И только один из министров случайно о нем проболтался. Это очень важная тема, даже во время войны. А ведь речь идет о представлении нашего государства на международных соревнованиях. Это дополнительное упоминание и причина говорить о нашей стране, не говоря уже о престиже. И это возможность говорить словами самих спортсменов.

На следующий день, 31 марта, народный депутат и спортсмен Жан Беленюк опубликовал фотографию выдержки из протокола Кабмина. В нем указано следующее:

"Минмолодежьспорта вместе с заинтересованными органами проработать вопрос о лишении федераций статуса национальных в случае участия спортсменов, являющихся их членами, в международных спортивных соревнованиях, в которых принимают участие спортсмены из Российской Федерации, Республики Беларусь, и внести в установленном порядке Кабинету Министров согласованные предложения".

То есть прямого запрета на участие в таких соревнованиях нет. Но федерации могут лишиться статуса национальной, если их спортсмены примут участие в турнире, где будут представлены россияне или белорусы.



Выдержка из протокола заседания Кабмина об участии украинских спортсменов в турнирах с участием россиян / фото t.me/zhanbeleniuk

Такие решения вызывают многие вопросы, требующие немедленного объяснения. Потому что пока его нет, будет немало трактовок – ложных или манипуляционных. Но очевидно не в пользу Украины. И ставящих украинских спортсменов не то что в неудобное положение. Они просто оказались во взвешенном состоянии.

Как быть сборной Украины по футболу, участвующей в отборе на Евро-2024? Ведь к отбору допустили и сборную Беларуси, но в одну группу мы не попали. А как быть украинским клубом в еврокубках? Сняться с соревнований – это получить длительную дисквалификацию от УЕФА.

Что делать украинским футболистам, выступающим в иностранных чемпионатах, где тоже присутствуют российские и белорусские футболисты? Их и Украинскую ассоциацию футбола будет ждать наказание?

Как быть украинским теннисисткам, которые захотят принять участие в турнирах "Ролан Гаррос" или "Уимблдон"? Туда допустили россиян и белорусов, хоть и под нейтральным статусом. Ведь украинки могут самостоятельно заявиться на турнир, а от этого пострадает федерация тенниса, а не они.

И это лишь те примеры, которые довольно быстро приходят в голову. Хотя есть многие другие виды спорта, где атлеты сейчас не знают, как им быть дальше.

Тактика молчаливого выжидания вместо обсуждения

Глава главного правления разведки Кирилл Буданов во время одного из интервью отреагировал на высказывания политиков и чиновников в своих соцсетях. Он заявил, что "официальная информация – это та, которая доведена официальными каналами. Назвать официальным каналом доведение информации через, к примеру, instagram – это как-то странно".

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Вот и выходит, что информацию о запрете на участие в соревнованиях украинских спортсменов официально не обнародовали. Ее никак не прокомуницировали. Есть немало новостей с заседания правительства 30 марта, но никакого упоминания о запрете для спортсменов участвовать в соревнованиях, куда были допущены россияне. Поэтому возникает логический вопрос – а был ли этот запрет? Потому что слова министра в прямом эфире – явно не тянут на статус "официально". Как и фотография в телеграмм-канале Жана Беленюка. А отсутствие какого-либо упоминания об этом на официальных сайтах учреждений заставляет только задаться вопросом – все ли в порядке там?

Даже Международный олимпийский комитет отреагировал на это решение правительства Украины, используя традиционные чиновничьи фразы-штампы. Но в этот раз не уже привычные "беспокойства", а даже немного подверг украинских чиновников критике. И даже там только ссылаются на слова Немчинова, а не само решение Кабмина, которое так никто и не видел.

"Если такое решение будет реализовано, это лишь повредит сообществу украинских спортсменов и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую МОК так резко осудил", – говорится в заявлении Международного олимпийского комитета.

Так что создается впечатление, что чиновники просто решили испытать украинское общество. Они приняли решение, из-за которого получили шквал критики. И теперь после этого могут "откатить" все вспять. Заявить, что это была только "обработка вопроса". И потому, что общество оказалось против, то и соответствующего решения о запрете принято не будет. Или в него внесут немало изменений.

Потому что если решение примут таким, как его трактуют сейчас (полный запрет на участие в соревнованиях при присутствии россиян и белорусов), то нас ждет полный упадок спорта, за исключением некоторых видов. И не стоит тогда будет удивляться, что многие талантливые спортсмены решат выступать за другие страны, чьи правительства не принимают столь необдуманные решения против своих же спортсменов, вместо того, чтобы защищать их.