Вікторія Азаренка – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:2, 4:6, 6:7)

Жіночі змагання на Вімблдоні підходять до вирішальних стадій. В 1/8 фіналу вийшли оразу дві українки, але Леся Цуренко вже вилетіла від Джессіки Пегули, пише 24 канал.

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Натомість Еліна Світоліна мала зійтись з білорускою Вікторією Азаренка, що йде 20-ю в рейтингу WTA. Представниця країни-терористки вважалась фавориткою, але українка розвіяла думки експертів.

У першому сеті Світоліна майже не чинила опір і легко віддала його білорусці. У другому ж Еліна програла перший же гейм на своїй подачі і здавалось, що Вікторія дотисне нашу тенісистку.

Втім у одеситки відкрилось друге дихання і вона змогла повернутись у гру. За рахунку 4:3 на свою користь Еліна була близька до брейку. Втім він їй підкорився пізніше за рахунку 5:4, що дозволило перевести матч у третій сет.

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Там українку почала вдало, вигравши три перших сети. Але пізніше Азаренка змогла зробити брейк. Надалі українка була ближчою до повернення переваги, але сет перейшов у тайбрейк.

У ньому Світоліна була на межі провалу, довівши рахунок до 4:7. Але у підсумку характер та вдача дозволили Еліні тріумфувати. Таким чином українка вдруге цього року виходить у чвертьфінал турніру Grand Slam.

Її наступною опоненткою може стати перша ракетка світу Іга Швьонтек, яка здолала в 1/8 фіналу Белінду Бенчіч. Всі пари 1/4 фіналу жіночого Вімблдону-2023 виглядають так: