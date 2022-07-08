Рыбакина: Сочувствую тем, кто не смог приехать

После победного матча над румынкой прошла пресс-конференция. Журналисты спросили Рыбакину о российском происхождении.

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Теннисистка возмутилась из-за вопросов СМИ.

Я уже отвечала и могу повторить сейчас. Я уже давно и радостно играю за Казахстан. Вопрос, кем я чувствую себя, уже не стоит. Я уже прошла большой путь как казахстанская теннисистка, сыграла на Олимпиаде, в Кубке Федерации,

– заявила Елена.

Ее также спросили, чувствует ли она себя в душе русской.

"Что это значит? Я играю в теннис. Я с удовольствием выступаю на Уимблдоне. Сочувствую тем, кто не смог приехать, но сама наслаждаюсь игрой", – сказала представительница Казахстана.

Рыбакину спросили, поддерживает ли она связь с российскими теннисистами, которые не выступили на Уимблдоне из-за отстранения. На что она ответила достаточно нейтрально.

"Я сейчас не очень часто проверяю телефон. И я уже говорила, что да, родилась в России, но выступаю за Казахстан. Я не понимаю, почему мы постоянно к этому возвращаемся. Даже сегодня президент Федерации тенниса Казахстана пришел поддержать меня. Для меня это очень важно. Это невероятная поддержка, которую я очень ценю", – сказала финалистка Уимблдона-2022.

Теннисистка опровергла информацию о том, что она проживает в Москве.

По-моему, я живу в туре, потому что путешествую еженедельно. Большую часть времени провожу в туре. Между турнирами я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что я нигде не живу,

– добавила теннисистка.

Справка. Рыбакина впервые в своей карьере сыграет в финале турнира Большого шлема. В главном матче она встретится с Онс Жабер, которая в трех сетах обыграла немку Татьяну Марию. Решающий поединок турнира состоится в субботу, 9 июля.

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