Поддержка Уимблдона

В этом году организаторы Уимблдона сделали уступки в дрескоде. Теннисистам разрешили выходить на корт с сине-желтыми лентами.

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Обычно теннисисты должны соблюдать четкие правила – исключительно белые наряды, где только логотипы производителей и полоски обрамления могут иметь другой цвет.

В этом году теннисистам разрешили носить на корте желто-голубые ленты в знак солидарности с Украиной.

Этим уже воспользовались Леся Цуренко и первая ракетка мира Ига Швентек.

К слову. Цуренко – единственная украинка, которая сыграет в третьем круге Уимблдона-2022. Украинка уже вышла на корт против немки Юле Нимайер. Матч начался в 13.00.

Решительная позиция теннисного турнира