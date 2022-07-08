Рибакіна: Співчуваю тим, хто не зміг приїхати

Після переможного матчу над румункою відбулася пресконференція. Журналісти запитали Рибакіну про російське походження.

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Тенісистка обурилася через питання ЗМІ.

Я вже відповідала і можу повторити зараз. Я вже давно і радо граю за Казахстан. Питання, ким я почуваюся, вже не стоїть. Я вже пройшла великий шлях як казахстанська тенісистка, зіграла на Олімпіаді, у Кубку Федерації,

– заявила Олена.

Її також запитали, чи почувається вона в душі росіянкою.

"Що це означає? Я граю в теніс. Я із задоволенням виступаю на Вімблдоні. Співчуваю тим, хто не зміг приїхати, але сама насолоджуюся грою", – сказала представниця Казахстану.

Рибакіну запитали, чи підтримує вона зв'язок з російськими тенісистами, які не виступили на Вімблдону через відсторонення. На що вона відповіла досить нейтрально.

"Я зараз не дуже часто перевіряю телефон. І я вже говорила, що так, народилася в Росії, але виступаю за Казахстан. Я не розумію, чому ми постійно до цього повертаємось. Навіть сьогодні президент Федерації тенісу Казахстану прийшов підтримати мене. Для мене це дуже важливо. Це неймовірна підтримка, яку я дуже ціную", – сказала фіналістка Вімблдону-2022.

Тенісистка спростувала інформацію про те, що вона мешкає у москві.

На мою думку, я живу в турі, бо подорожую щотижня. Більшість часу проводжу в турі. Між турнірами я тренуюсь у Словаччині, проводжу збори у Дубаї. Тож я ніде не живу,

– додала тенісистка.

Довідка. Рибакіна вперше у своїй кар’єрі зіграє у фіналі турніру Великого шолома. У головному матчі вона зустрінеться з Онс Жабер, яка у трьох сетах обіграла німкеню Тетяну Марію. Вирішальний поєдинок турніру відбудеться у суботу, 9 липня.

Вімблдон без росіян та білорусів